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كُتّاب وآراء
كرامتي لكفالة اليتيم
السبت 05 يناير 2019 - 16:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تقبل الله منكم السبت 05 يناير 2019 - 16:27
ما احوجنا لمثل هذه الجمعيات اما الجمعيات التي تهتم فقط بتشجييع الانحلال الخلقي وكثرة بلا بلا بلا دون ان تفيذ اولاد الشعب باي * وزة * .
جعل الله اعمالكم خالصة لوجه الله تعالى وجعلها في ميزان حسناتكم والشكر ايضا موصول لابناء هذا الوطن وخاصة طلاب المدارس العليا بالدار البيضاء وكدا ارباب الشركات المواطنة الاطباء وكل المساهمين معهم في حملة التضامن التي استهدفت اولاد الشعب القاطنين ببعض الدواوير بالاطلس دون ان ننسى اخواتنا امهاتنا اللواتي سهرن على اعداد موائد الرحمان شهر رمضان تقبل الله صالح اعمالكن ووقاكن كيد وخبث من يبخس اعمالكن انه ولي ذلك والقادر عليه.
جعل الله اعمالكم خالصة لوجه الله تعالى وجعلها في ميزان حسناتكم والشكر ايضا موصول لابناء هذا الوطن وخاصة طلاب المدارس العليا بالدار البيضاء وكدا ارباب الشركات المواطنة الاطباء وكل المساهمين معهم في حملة التضامن التي استهدفت اولاد الشعب القاطنين ببعض الدواوير بالاطلس دون ان ننسى اخواتنا امهاتنا اللواتي سهرن على اعداد موائد الرحمان شهر رمضان تقبل الله صالح اعمالكن ووقاكن كيد وخبث من يبخس اعمالكن انه ولي ذلك والقادر عليه.
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