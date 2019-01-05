24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1418:3619:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات (5.00)

  2. أيها الريسوني: الإرهاب فتاوى يصدرها الشيوخ وينفذها الشباب (5.00)

  3. طلبة إسبان يدعون إلى إلغاء الملكية بحمل شعارات "ليسقط التاج" (5.00)

  4. رصيف الصحافة: العدوي تحيل ملفات مؤسسات عمومية على القضاء (5.00)

  5. كوهين ينتقد التضليل الصهيوني وإدخال "الهولوكوست" إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كرامتي لكفالة اليتيم

كرامتي لكفالة اليتيم

السبت 05 يناير 2019 - 16:09

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تقبل الله منكم السبت 05 يناير 2019 - 16:27
ما احوجنا لمثل هذه الجمعيات اما الجمعيات التي تهتم فقط بتشجييع الانحلال الخلقي وكثرة بلا بلا بلا دون ان تفيذ اولاد الشعب باي * وزة * .
جعل الله اعمالكم خالصة لوجه الله تعالى وجعلها في ميزان حسناتكم والشكر ايضا موصول لابناء هذا الوطن وخاصة طلاب المدارس العليا بالدار البيضاء وكدا ارباب الشركات المواطنة الاطباء وكل المساهمين معهم في حملة التضامن التي استهدفت اولاد الشعب القاطنين ببعض الدواوير بالاطلس دون ان ننسى اخواتنا امهاتنا اللواتي سهرن على اعداد موائد الرحمان شهر رمضان تقبل الله صالح اعمالكن ووقاكن كيد وخبث من يبخس اعمالكن انه ولي ذلك والقادر عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.