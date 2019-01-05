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كُتّاب وآراء
أزمة بنشماش في حزب البام
السبت 05 يناير 2019 - 18:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Peace السبت 05 يناير 2019 - 20:06
فعلا السيد حكيم بنشماس انسان رزين و يمكنه ان يقود الحزب ليصبح اقوى و اكبر من الان. انا لا افهم من هي "لجنة الحكماء" و من وراءها و لماذا لا يعطون له فرصة للعمل اولا. انا تيضهر لي انه انسان منفتح على الاراء و الحوار و ديموقراطي و هادئ في تعامله. القوة في التواضع و الصبر و الهدوء و ماشي الصداع و الغوات و المعارضة من اجل المعارضة فقط لفرض الذات لا غير, شوفونا راحنا هنا, بحال داكشي نتاع "شارع شوفوني" دابا ولى "فيسبوك شوفونيي"
2 - من تخوم الريف الهولندي السبت 05 يناير 2019 - 20:14
لا يا سي بن شماس، حزبكم ليس بكبير و لم يكن أبدا كبيرا. هو حزب منفوخ فيه فقط، نحن و أنتم و هم و هن .. نعلم جميعا من ينفخ فيه و يجعله كالبالون. المشكلة هي أن هذا البالون سرعان ما ينفجر عند التقائه بأداة حادة، و في اعتقادي، لا بل أجزم القول أنه قد تسربت إلى حزبكم أدوات حادة بالجملة و آن الأوان له أن ينفجر. ربما لن يحدث انفجاره دويا لأن هناك أيادي ناعمة ستحتظنه عند الإنفجار لكن الإنفجار أمر محتوم و سيسعدني كثييييرا أن أعرف مآل الكثير من كراكيزه. مسااااااك الله بألف خير يا ابن عشيرتي.
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