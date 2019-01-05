24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1418:3619:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مطار سعودي متوسط الحجم بين الأفضل في العالم (5.00)

  2. حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات (5.00)

  3. طلبة إسبان يدعون إلى إلغاء الملكية بحمل شعارات "ليسقط التاج" (5.00)

  4. الأجودان أمقران" .. عسكري يصارع الرعاش بوزان (5.00)

  5. رصيف الصحافة: العدوي تحيل ملفات مؤسسات عمومية على القضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أزمة بنشماش في حزب البام

أزمة بنشماش في حزب البام

السبت 05 يناير 2019 - 18:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Peace السبت 05 يناير 2019 - 20:06
فعلا السيد حكيم بنشماس انسان رزين و يمكنه ان يقود الحزب ليصبح اقوى و اكبر من الان. انا لا افهم من هي "لجنة الحكماء" و من وراءها و لماذا لا يعطون له فرصة للعمل اولا. انا تيضهر لي انه انسان منفتح على الاراء و الحوار و ديموقراطي و هادئ في تعامله. القوة في التواضع و الصبر و الهدوء و ماشي الصداع و الغوات و المعارضة من اجل المعارضة فقط لفرض الذات لا غير, شوفونا راحنا هنا, بحال داكشي نتاع "شارع شوفوني" دابا ولى "فيسبوك شوفونيي"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - من تخوم الريف الهولندي السبت 05 يناير 2019 - 20:14
لا يا سي بن شماس، حزبكم ليس بكبير و لم يكن أبدا كبيرا. هو حزب منفوخ فيه فقط، نحن و أنتم و هم و هن .. نعلم جميعا من ينفخ فيه و يجعله كالبالون. المشكلة هي أن هذا البالون سرعان ما ينفجر عند التقائه بأداة حادة، و في اعتقادي، لا بل أجزم القول أنه قد تسربت إلى حزبكم أدوات حادة بالجملة و آن الأوان له أن ينفجر. ربما لن يحدث انفجاره دويا لأن هناك أيادي ناعمة ستحتظنه عند الإنفجار لكن الإنفجار أمر محتوم و سيسعدني كثييييرا أن أعرف مآل الكثير من كراكيزه. مسااااااك الله بألف خير يا ابن عشيرتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.