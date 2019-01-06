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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سعيدة تتحدى الإعاقة

سعيدة تتحدى الإعاقة

الأحد 06 يناير 2019 - 18:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ريفي أصيل الأحد 06 يناير 2019 - 18:42
لتكن هذه البطلة قدوة للشباب الخامل والمتكاسل والباحث عن ( الباردة) اللذي يتوهم الرخاء والغنى في أوروبا فيقدم نفسه ضحية للبحار بحجة أن المغرب ليس عمل ولا ...
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2 - نداء لوزارة التربية الوطنية الأحد 06 يناير 2019 - 18:50
هدا نموذج يصحح تمثلات مسؤولي وزارة التربية الوطنية وكدا الأكاديميات حيث يتم اقصاء حانلي الشواهد من ولوج مهنة التدريس في إطار التوظيف بالعقود
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3 - been الأحد 06 يناير 2019 - 19:00
تحياتي لك سيدتي... ولمالا تجربي حظك في التدريس بالقطاع العام.. سيكون لنا الشرف بان يدرس امثالك الطموحات ابناءنا ... بالتوفيق ان شاء الله
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