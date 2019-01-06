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كُتّاب وآراء
رالي داكار في الكركارات
الأحد 06 يناير 2019 - 13:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - simo الأحد 06 يناير 2019 - 13:27
واش ميليشيات البوليساريو قطاع طرق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 13:41
أظن ان بوليزاريو ومعها الجزائر لن تقدر على اعتراض الرالي لأنه فرنسي على تراب المملكة فهم يعلمون ادا قاموا باعتراضه لن تتوانى فرنسا من توجيه ضربة موجعة في قلب تندوف لأنهم لايمزحون في هدا الأمر ولا يعرفون الأمم المتحدة ولا حوار ولا هم يحزنون. انتهى الكلام.
3 - Abdelghani الأحد 06 يناير 2019 - 13:46
لا اظن البوليزاريو بهذا الغباء حتى تعترض رالي داكار ... و تتحول من مرتزقة يطالبون باﻷرض إلى منظمة ارهابية و قطاع الطرق ...
4 - ايمان من كطالونيا الأحد 06 يناير 2019 - 13:51
رقم 1
طبعا قطاع طرق مرتزقة إرهابيين جمعتهم جارة السوء لكي تحارب بهم المغرب لعدة اسباب ولكن المغرب لن ينسى الحدود الموروثة عن الاستعمار..
طبعا قطاع طرق مرتزقة إرهابيين جمعتهم جارة السوء لكي تحارب بهم المغرب لعدة اسباب ولكن المغرب لن ينسى الحدود الموروثة عن الاستعمار..
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