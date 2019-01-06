24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/01/2019
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:15
|18:37
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- واقع الأقليات الإسلامية في أمريكا .. "حروب داخلية" وملل ونحل
- الحقّ في الصورة
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- حتى نستوعب ما جرى بعد حادثة إمليل
- الودادي اوكيشوكو يتلقى عروض احتراف في الخارج
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (187)
- عصيد: جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ضرورة في المغرب - (150)
- حاجي يتحدى ماء العينين ويجر "نواب البيجيدي" إلى ردهات المحاكم - (110)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (64)
- العدالة والتنمية: استهداف ماء العينين "أسلوب دنيء" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مع المخرج لحسن زينون
الأحد 06 يناير 2019 - 23:30