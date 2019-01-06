24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/01/2019
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:15
|18:37
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- واقع الأقليات الإسلامية في أمريكا .. "حروب داخلية" وملل ونحل
- الحقّ في الصورة
- حتى نستوعب ما جرى بعد حادثة إمليل
- نادي إيندهوفن يثق في المغربيّين أبوخلال وايحاتارين
- الودادي اوكيشوكو يتلقى عروض احتراف في الخارج
المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)
تطورات "التحرش بطالبة في كلية الحقوق" تحبس الأنفاس بالمحكمة (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (140)
- عصيد: جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ضرورة في المغرب - (138)
- حاجي يتحدى ماء العينين ويجر "نواب البيجيدي" إلى ردهات المحاكم - (103)
- المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا - (44)
- سلطات السعودية تبدأّ منع خمس مهن على الأجانب - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لاركو: المغاربة يرفضون المثلي
الأحد 06 يناير 2019 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - الياس الأحد 06 يناير 2019 - 16:52
في المغرب ولو تكون مثلي مستور يقوم بكشف وجهك ويشهرون بك الدواعش كارهي المثليين جنسيا
تعليق غير لائق
-21
2 - Peace الأحد 06 يناير 2019 - 17:00
المغاربة لا يرفضون المثليا, نا لا اتكلم عن الدواعش و المتطرفين, رغم انه لعلمك ففيهم هم ايضا مثليين. انت مغربي و ماتتعرفش المغاربة مزيان بعدى, المغاربة يرفضون افعال المثليين و ليس المثليين, مثلا الجهر بذلك و استفزاز المجتمع المحافظ و احداث الفوضى او نشر الدعارة و التشجيع عليه, خصوصا من طرف السياح الاجانب, اعني هنا دعارة المثليين او اغتصاب القاصرين او الاغتصاب بصفة عامة, الذي يمارسه بعض المثليين و التحرش الجنسي و هناك تحرش جنسي مسكوت عنه في المغرب و هو التحرش الجنسي من طرف النساءالمثليات ضد النساء. او استغلال ذلك سياسيا و حقوقيا لتشويه صورة المغرب في الخارج و طلب اللجوء السياسي.
اذا اردت تناول موضوع ما بشكل علمي, فعليك التطرق اليه من جميع الجوانب.
اذا اردت تناول موضوع ما بشكل علمي, فعليك التطرق اليه من جميع الجوانب.
3 - حرية فردية الأحد 06 يناير 2019 - 17:00
"المثلية " تعريف محرف ومزور للشذوذ الجنسي ومن هنا بدأت المغالطة ، المغاربة لا يقبلون الشاذ جنسيا وينظرون إليه باشمأزاز بسبب ميوله الجنسي المقزز والمسيئ للمشاعروالمخل بالحياء ، إنها "فاحشة" بكل ماتحمل الكلمة من معنى، كل ما يطلبه المغاربة هو عدم التطبيع مع الشذوذ ومع الفساد بكل أشكاله ، وسمعتهم يتسائلون لماذا شوهت صورتنا في الخارج ؟ و يقولون ؛ كفو عن أذيتنا وقهرنا على أرض الوطن ومتابعتنا والتحريض علينا في المهجر ، هربنا من ضيق العيش وقهر الظلم ، بغينا غير التيقارفقط لا غير.
4 - نزهة الأحد 06 يناير 2019 - 17:16
اسمعه الشذوذ الجنسي او اللواط وليس المثلية اعطوا لكل فعل اسمه الحقيقي وبعدها ناقشوا او اعطوا اراءكم
مشكلتنا العويصة كثرة الذكور وقلة الرجال
" تحية حارة لكل رجل شهم "
مشكلتنا العويصة كثرة الذكور وقلة الرجال
" تحية حارة لكل رجل شهم "
5 - Lazaret الأحد 06 يناير 2019 - 17:20
المغاربة لا يقبلون لا المثلي ولا الخنثى، المغاربة رجال و لا يقبلون غير الرجال.
انشري هسبرس و شكرا.
انشري هسبرس و شكرا.
6 - ريجب تعريف المتلي الأحد 06 يناير 2019 - 17:23
قبل اي موضوع نناقشه لابد من وضع تعاريف ومفاهيم لكي تتضح الامور
1..هناك خنتى اي رجل لكن عنده هرمونات نسائية يمكن ان ؤصل الامر الى وجود تدي واتساع الحوض ولاتوجد لحية او شارب
هده حالة طبية وموجودة تدل على اختلال في عمل الهرمونات لدى الانسان يؤدي الى جعل الرجل بمواصفات المرأة او العكس
2..لكن المشكل المطروح في من لا مشكلة هرمونية لديهم ويتشبهون بالجنس الاخر
متل رجل يرتدي تدي اصطناعي و لباس نسائي ليلبي ميولاته الشادة مع رجل اخر
او العكس امرأة تتشبه بالرجل .
3..وهناك فئة اخرى رجل عادي او امرأة عادية و تحب السحاق مع الفتيات لا غير او يُحب اللواط مع الرجال لا غير
الفئة الاولى يمكن تبرير بل يجل تبرير وجودها لانها حالة تغير في الهرمونات
ويجب وضع قوانين لتغير الجنس عند الضرورة او اعطاء حقن هرمونات لكي يتصحح الوضع
اما الفئة 2 و3 فاعتقد انه شدود يرفضه المجتمع العربي و الاسلامي وليس المغرب وحده
1..هناك خنتى اي رجل لكن عنده هرمونات نسائية يمكن ان ؤصل الامر الى وجود تدي واتساع الحوض ولاتوجد لحية او شارب
هده حالة طبية وموجودة تدل على اختلال في عمل الهرمونات لدى الانسان يؤدي الى جعل الرجل بمواصفات المرأة او العكس
2..لكن المشكل المطروح في من لا مشكلة هرمونية لديهم ويتشبهون بالجنس الاخر
متل رجل يرتدي تدي اصطناعي و لباس نسائي ليلبي ميولاته الشادة مع رجل اخر
او العكس امرأة تتشبه بالرجل .
3..وهناك فئة اخرى رجل عادي او امرأة عادية و تحب السحاق مع الفتيات لا غير او يُحب اللواط مع الرجال لا غير
الفئة الاولى يمكن تبرير بل يجل تبرير وجودها لانها حالة تغير في الهرمونات
ويجب وضع قوانين لتغير الجنس عند الضرورة او اعطاء حقن هرمونات لكي يتصحح الوضع
اما الفئة 2 و3 فاعتقد انه شدود يرفضه المجتمع العربي و الاسلامي وليس المغرب وحده
7 - عدنان الأحد 06 يناير 2019 - 17:23
ليس المغاربة فقط من يكره قوم لوط بل كل سوي على الفطرة يكرههم ورب العزة وضح لنا ذلك جيدا وليس الدواعش من ننتظرهم لكي نعرف مدى قبح هذا العمل الشنيع عن طريقهم بصراحة كل من له موقف رافض للالتزام بضوابط الاسلام دين الفطرة تجده يمسح ذلك في الدواعش حتى على مستوى الحكومات لكي تغطي تبعيتها للغرب واستبداداته تجدهم يبررون ذلك بمحاربة الارهاب والتطرف
8 - مغربي قح الأحد 06 يناير 2019 - 17:29
نحن نرفض مثلك ومثله!!!
تعاطفك معه يخصك انت فلا تفرض علينا ما يخصك انت ولا تتكلم بلساننا.
تعاطفك معه يخصك انت فلا تفرض علينا ما يخصك انت ولا تتكلم بلساننا.
9 - القانون المغربي للمثالي. الأحد 06 يناير 2019 - 17:34
المتصفح للقانون الجنائي المغربي بابا بابا، فصلا فصلا، فقرة فقرة، كلمة كلمة… لن يجد فيه أي إشارة لمصطلح المثلية الجنسية التي تعتبر، حسب المواثيق الدولية، توصيفا للميولات الجنسية للأفراد بعيدا عن أي حكم أخلاقي، واستعاض عنها المشرع المغربي بمصطلح الشذوذ الجنسي.
لم يعرف القانون الجنائي المقصود بالشاذ جنسيا، واكتفى الفصل 489 منه بالتنصيص على العقوبة، إذ جاء فيه أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشذ.
لم يعرف القانون الجنائي المقصود بالشاذ جنسيا، واكتفى الفصل 489 منه بالتنصيص على العقوبة، إذ جاء فيه أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشذ.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9