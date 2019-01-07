24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/01/2019
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- بوريطة: سلطنة عمان شريك موثوق بالنسبة للمغرب
- اسليمي ومناورات البوليساريو
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- لا تهمّنا حياتها ولن تكون مَلَكا ولو حرصت
- الجمود يشل الحياة في آيت باها ويرغم "شباب البوابة" على النزوح
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
سلا تحتفل برأس السنة الأمازيغية وسط ترقبِ إقرارها "عيدا وطنيا" (5.00)
- إسرائيل تُطالب المغرب بتعويضات بالملايين عن "ممتلكات اليهود" - (130)
- البوليساريو تقتحم "المنطقة العازلة" وتطلق الذخيرة الحية في الصحراء - (102)
- جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين - (99)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (94)
- العدالة والتنمية: استهداف ماء العينين "أسلوب دنيء" - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البوليساريو تهدد رالي
الاثنين 07 يناير 2019 - 17:20