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كُتّاب وآراء
اغتصاب متزوجة ببني ملال
الاثنين 07 يناير 2019 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - Citoyenne الاثنين 07 يناير 2019 - 17:18
trop c'est trop il faut appliquer la peine de mort sans pitié .. ce sont des criminels par ailleurs au 21 ième siècles des gens n'ont pas encore des toilettes honte à ce gouvernement qui ne pense pas encore à mettre en place un programme d'habitat rural pour que les gens aient un minimum des conditions de vie correcte
2 - abdou rabat الاثنين 07 يناير 2019 - 17:18
اسمعو على ودنيكم الحكومة اللي بغيتو تيبنو طواليطات ب 60مليون للطواليط ثمن ثلاثة دالشقق الإقتصادية واغلبية العائلات معندهمش المراحيض في المنازل نفس الواقعة ديال السيدة اللي قطعو ليها الراس فايفران. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4 - مصطفى المذكوري الاثنين 07 يناير 2019 - 17:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي
مالذي أصاب المغرب
مالذي أصاب المغرب
5 - مرتن بري دو كيس الاثنين 07 يناير 2019 - 17:22
وينك آ السي لاركو...ها علاش خصك تدوي..ها المغرب الضعيف في سنة 2019 عائلة معندهمش الطواليط ..خرجت تقضي حوايجها ..صبحت بعاهة ربما مستديمة..ربما خطيرة..فين حقوق الإنسان اديالكم.. وفين الجمعيات...متقيسش ولدي..بعد يدك على ولدي....خلي بنتي....او عندكم غير الدفاع والترافع وتقديم الدعاوي مساندة للمثليين عديمي الأخلاق.. زنادقة...وفين" فرجي ملكي .." وجسدي ديالي...فين هما هذ الجمعيات اللي كدافع على المنكر والمعروف رجعاتو جريمة..وعقلية قديمة...ها انتم الآن سيدة أصبحت معدومة..بسبب وحوش.وكلاب ضارية..وانتم تدافعون في كل تدخلاتكم على عدم تجريم الخيانة الزوجية..والاقليات الجنسية...وعدم الحكم بالاعدام...الا يستحقون هؤلاء الوحوش الإعدام...؟؟؟؟
6 - محمد علال الاثنين 07 يناير 2019 - 17:22
قارنوا بين تزايد التسيّب الأمني و زيادة الساعة المشؤومة.. فقد تبث علميا أن هذه الساعة تزيد من العدوانية..
7 - motadammir الاثنين 07 يناير 2019 - 17:24
الإعدام هو الحل ضد المجرمين ولا شيء غير الإعدام ليكونوا عبرة للباقي..
8 - شيكر إلياس الاثنين 07 يناير 2019 - 17:28
لاحول ولاقوة إلا بالله هادوا ماشي بشر إنما وحوش الله ياخد فيهم الحق كانتأسف ملي كانشوف أبحال هاد الڤيديوهات
9 - سرفر مكاين والو الاثنين 07 يناير 2019 - 17:30
ولكم في القصص عبرة يااولي الألباب بأصحاب العقول السليمة يقول الله القبول بمثل ماعوقبتم به إلى مابغيتوش صبروا هو خير لكم والجمعيات تقول حقوق الإنسان ليعيش شخص قتل شخص حللوا الشرع مع البشر اللي سهل ويستحق التطبيق هو الذي سيخرج المغرب من هذه الويلات
10 - صحراوي الاثنين 07 يناير 2019 - 17:31
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا تخفي ياختى انشاء الله سينالون الجزاء لان الحمدو لله المغرب اجيبوهم اجيبوهم
11 - ماريا الاثنين 07 يناير 2019 - 17:33
هذا البلد أصبح غابة وليس بلدا.غابةبها وحوش آدمية.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل
12 - والغازي الاثنين 07 يناير 2019 - 17:39
اين اولاءك اللدين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان. هل هولاء المعتدون يستحقون الاحترام.ان المنظمات والهيئات التي تدعو إلى احترام المجرمين هم سبب تفشي هدا الاعتداء على الدراويش والمساكين .راجعوا مواقفكم قبل فوات الأوان. اتمنى من القضاء ان ينصف المظلومين ويهلك الظالمين .العين بالعين والبادء اظلم
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