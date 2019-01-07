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كُتّاب وآراء
تأجيل محاكمة المهداوي
الاثنين 07 يناير 2019 - 20:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المتتبع الاثنين 07 يناير 2019 - 21:42
لم افهم ما هذا الثضارب في الاقوال محامية المهداوي وزوجته يدعون ان الرييس رفع الجلسة بدون سند قانوني مع اقرار التاخير لجلسة 14 يناير ومحامي الطرف المدني يقول ان التاخير كان سببه تغيب بعض المتهين لاجتيازهم امتحانات فمن الصادق ومن الكاذب يا ترى
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