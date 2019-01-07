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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تأجيل محاكمة المهداوي

تأجيل محاكمة المهداوي

الاثنين 07 يناير 2019 - 20:36

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1 - المتتبع الاثنين 07 يناير 2019 - 21:42
لم افهم ما هذا الثضارب في الاقوال محامية المهداوي وزوجته يدعون ان الرييس رفع الجلسة بدون سند قانوني مع اقرار التاخير لجلسة 14 يناير ومحامي الطرف المدني يقول ان التاخير كان سببه تغيب بعض المتهين لاجتيازهم امتحانات فمن الصادق ومن الكاذب يا ترى
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