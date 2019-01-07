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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيقاعات أمازيغية من الصين

إيقاعات أمازيغية من الصين

الاثنين 07 يناير 2019 - 20:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرايس الشينوي ههه الثلاثاء 08 يناير 2019 - 01:10
صراحة قريب جدا من الإيقاعات الأمازيغية، خاص يكونو بحوث في هذا المجال خاصة في الثقافة المتشابهة بين الشعب وربما بها قد يُعرف أصل كل عرق. شكرًا هسبريس
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2 - Abdelghani الثلاثاء 08 يناير 2019 - 01:11
الموسيقئ والغناء يشبه بعض الشيء اللغة الامازيغية لكن اذا كنت تتكلم اللغة الصينية فستعرف بانه هناك فرق شاسع بينهم من حيث اللغة.علئ كل حال معرفة ثقافة الشعوب شيء جميل وسيكون اجمل لو سارعت وزارة الثقافة المغربية بتوامة مدن المغرب الناطقة بالامازيغية مع مناطق التبت الصينية.
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