24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/01/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- بوريطة: سلطنة عمان شريك موثوق بالنسبة للمغرب
- فيصل الشعبي يخلف أمه على رأس "يينا هولدينغ"
- اسليمي ومناورات البوليساريو
- طلبة جامعة نرويجية يحيوون ذكرى قتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل
- الهايج والحريات الفردية
جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)
ضحايا "الختانة التقليدية" .. "فحولة المغاربة" تسقط بضربة مقص (5.00)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة وتدشن "إدارات" في مناطق عازلة - (102)
- العثماني يكشف تفاصيل دخول لفتيت على خط "البلوكاج" مع النقابات - (82)
- "مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير" - (81)
- وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية" - (78)
- قلبُ أستاذ لطاولة على تلميذة يثير جدلا فيسبوكيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاكمة مهداوي متواصلة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 13:15