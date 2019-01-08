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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والعنف المدرسي

مغاربة والعنف المدرسي

الثلاثاء 08 يناير 2019 - 16:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - observateur الثلاثاء 08 يناير 2019 - 17:36
يقتصردور أغلب الأباء في توفير المأكل والملبس بينما التربية تتعدى ذلك..
لنهتم بأبنائنا ولنفترب منخم ونصاحبهم ولنلقنهم ما يفيد وكيف يتعاملون وكيف يميزون بين ما هو لائق وغير لائق.. ونحثهم على احترام الكبير والانصات للغير ولنعن الأستاذ في تقويم أبنائنا..المرجو عدم الانسحاب فهذا دورنا وبدونه لن يصلح وضع أبنائنا
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