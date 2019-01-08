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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الاحتفال بالسنة الأمازيغية

الاحتفال بالسنة الأمازيغية

الثلاثاء 08 يناير 2019 - 13:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السافوكاح الثلاثاء 08 يناير 2019 - 14:19
الاحتفال بالوهم...
الإحتفال بالكذب...
الاحتفال بالبهتان..
الاحتفال بعيد مسروق..
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2 - ملاحظ الثلاثاء 08 يناير 2019 - 14:32
كفى نفاقا وبهتانا ولمادا نحتفل بيوم لا اساس له الا الاساطير والخرافات تلك حكوزا هى مناسبة ترتبط بينار التقويم الرومانى بعد ان تخلى عنه لصالح التقويم الكريغوري وكيف نحتفل بتاريخ لا ايام ولا اسابيع ولا شهور له اليس هدا ضرب من الحمق يكفى ان نحتفل براس السنة الهجرية
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3 - حفيظة من إيطاليا الثلاثاء 08 يناير 2019 - 14:35
الناس وصلت إلى المريخ، وهم غارقون في مستنقع ثقافة البندير.. يا أمة ضحكت من جهلها وتعصبها وتخلفها وبدواتها وجهلها.. باقي الأمم..
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