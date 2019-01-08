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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فلاحون وتأخر الأمطار

فلاحون وتأخر الأمطار

الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فلاح سوسي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:26
خاصك السي الوزير اديال الفلاحة تلبس الجلابة بالمقلوب و تجمع أفراد حزب الأحرار وديرو صلات الاستسقاء. ربما تسقط شي قطرة
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3
2 - محمد الزموري الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:29
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين
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9
3 - مراقب من بعيد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:33
ها هما غادي يدخلو شي وحدين بهادوك التعاليق ديال ربي ماعطاناش الشتا حيت عّم الفساد، الرشوة وووو... ماعرفتش علاش ما كاتحبسش الشتا في أروبا و امريكا كي شي ناس كايقولو الكفار.. ماتنساوش راه حنا في القارة الفريقيةً، القارة الكحلة لي معروف عليها الجفاف في أغلبية الدول
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-1
4 - سلام الصويري الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:41
بعيد عن بعض الاعتقادات الخرافية !؟البلد يوجد في أفصى الشمال الغربي لأفريقيا وموقعه الجغرافي يجعله في موقع بعيدا نسبيا عن التيارات الهوائية الرطبة الممطرة التي تاتي من شمال المحيط الأطلسي مثله مثل جنوب اسبانيا والبرتغال كما ان السبب هو صعود تيارات هوائية جافة من الجنوب تصبح ضغطا جويا مرتفعا يقبع مقابل سواحل البرتغال وسط المحيط يحول دون تسرب الكتل الهوائية الممطرة للبلد .
مع الأسف في هذه الأيام التي تسمى الليالي عدم سقوط الأمطار فيها تكون له نتاءج سلبية على المياه الجوفية طيلة السنة لان الارض تكون باردة تمنع التبخر بنسبة كبيرة عكس شهور مارس وأبريل وماي
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5 - طنجة الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:45
لا تقنطو من رحمة الله ستكون السنه بخير ان شاء الله
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6 - omar الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:46
أين حق الله من المحصول. إذا منعت الزكاة منع القطر من السماء
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7 - Amin الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:55
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.
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8 - صياد ابو بوريص الأشهب الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:55
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض عسى أن تحبو شيئا وهو شر لكم الخير موجود الحمد لله لكن الإيمان والقناعة غائبة عند البشر والحكومة علمت الرعيل التنمية مربوطة بلغيث واصبح الكل مخلوع من الجوع ولم يخلع من الذي عليه أن الإنسان يطغى إذا استغنى لابد من القنوط لطلب الخالق لتعم البشرى رحمة الله واسعة الدول الاجنبية تطلب الشمس لاذابة الثلوج وهنا يطلبون الغيث ولازال وفرة الموسم الفائت فاىضة الإنسان نفسه رزق لادخل له في أمور إلهية الله يعلم وانتم لاتعلمون
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9 - عزيز الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:57
اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين ولاتواخدنا بما يفعل السفهاء منا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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