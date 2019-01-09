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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رشيد الوالي يدعم كرامتي

رشيد الوالي يدعم كرامتي

الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد عبد الباسط الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:52
حقا انك ممثل مقتدر وإنسان كريم وشخصية رائعة. أحبك في الله.
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2 - كريم المحجوبي الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:15
هذا عمل رائع سيدي الفنان رشيد الوالي، و هل في الدنيا خير من فعل الخير و و الإشادة به و دل الناس عليه.
"الدال على الخير كفاعله"
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3 - Amir الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:46
اللّه يعطيك الخير آسي رشيد -------
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4 - من أجل الوطن الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:10
كنتساءل واش الممثلين كيخلصو ضرائب على الدخل و هل هناك لجان ضرائبية تراقب كل مداخيلهم السنوية من سفريات للخارج و كل ما يجنونه؟ و كذلك الأمر بالنسبة لكل العاملين في القطاع الفني من مغنيي الشعبي و النگافات و الطيابات ديال العراسات و النقاشات و العيالات اللي كيخدمو في ديورهوم كيكريو قفاطن الأعراس للناس و الفنانين الكوميديين، المهم كل من هاز في يديه پورطابل و كيتاصلو بيه الناس و كيربح معاهوم مدخول المفروض يجب أن يصرح سنويا بمدخوله و تحتسب له الضرائب على الدخل و يجب مراقبة هؤلاء من طرف المصالح الضريبية حتى لا يصرحون بدخل قليل كما يفعل غالبيتهم. كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الدكاكين يجب مثلا مراقبة مداخيلهم عن طريق فرض فرض إعطاءهم بونات بعد شراء ولو ياغورت كما في الدول المتقدمة و في المحلات التجارية الكبرى، حتى يدفعو الضرائب اللازمة على الدخل غير منقوصة مثلهم مثل الموظفين و اللتي تخدم طبعا البلاد. منين كنشوف الدار اللي ساكن فيها الممثل الوالي و غيره من الممثلين و المغنيين و السيارات اللتي يركبونها كنتساءل دائما واش كيصرحو بكل مداخيلهوم!
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