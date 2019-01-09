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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة متشردة في وجدة

معاناة متشردة في وجدة

الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ماجد واويزغت الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:18
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر
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14
2 - المغرب الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:31
لاحظو ماذا قالت هذه السيدة في اخر الفيديو لولا رجال الشرطة وخيرهم علي لكنت في عداد المفقودين اين هو المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن المثليين اليس بالاحرى الدفاع عن هذه المظلومة عار والله عار
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6
3 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:35
حقك. يا اختاه. عند. ربي. العالمين. و من. اعتدى. عليك. دعيه. الى يوم. لا ينفع. مال. و. لا بنون. الا. من اتاه. الله. بقلب. سليم .
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