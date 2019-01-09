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كُتّاب وآراء
قضية خديجة الموشومة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - sociallllllll الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:14
وأين هما الآخرين اللي كانو مزال ما شدوهم
2 - Lazaret الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:43
و أين ما قالته خبيرة الوشم التي إنتقلت من امريكا لتوضيح بعض الأمور التي تتطلب المعرفة بهذه الأمور ؟؟؟
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