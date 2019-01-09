24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  2. انتقاد لعالم صيني بعد ولادة طفلين بتعديل جيني (5.00)

  3. نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)

  4. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

  5. حزب العدالة والتنمية أوهن من بيت العنكبوت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأيام الأخيرة لبطل البوكسينغ

الأيام الأخيرة لبطل البوكسينغ

الأربعاء 09 يناير 2019 - 19:16

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خليلوفيتش الأربعاء 09 يناير 2019 - 19:57
للأسف لم أجد تعليقا لأن مثل هذه الحالة تقام عليها الدنيا و تقعد لو حدثت في بلد يحترم مواطنيه خاصة الشباب. المهم ندعو له بالرحمة و المغفرة و الجنة و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - mgع المنعيم الأربعاء 09 يناير 2019 - 19:59
في بلادي ضلموني ،بطل المغرب في البوكسينغ ماشي عيب يضيع الله من هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - يا حسرة شباب يضيع الأربعاء 09 يناير 2019 - 19:59
رحمه الله واصبر عائلته.لو نجح هذا المسكين في هجرته وتألق في الخارج عندئذ سيخرج الذئاب لاقناعه بتمثيل بلاده في الملتقيات العالمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:25
ويل لأمة تُفرِّط في أجيالها بهذه الطريقة المخزية و المتسربلة بكل أنواع الخزي والعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - يوسف مونبوليي الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:29
هنيئا المسؤولين بهذا العدد الهائل من الضحايا والذين سيقفون أمامهم يوم الحساب وأمام كل من يدافع عن فسادهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.