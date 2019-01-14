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كُتّاب وآراء
خلّـي العشرة تطـول
الاثنين 14 يناير 2019 - 00:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الاثنين 14 يناير 2019 - 09:19
أرسل - النفقة - بهذه الوسيلة ولا مرة فكرت في المشاركة في القرعة من أجل الربح . واذا كتب لي الربح عبرها فالمرجوا ارساله دون مشاورتي الى حساب احدى الخيريات المنتشرة عبر التراب الوطني ، مع الشكر المسبق .
عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
2 - rchid الاثنين 14 يناير 2019 - 11:01
ا كبر شفارة في العالم كيصرفو العملة باقل من البناك بكثير ونزيدو نخلصو ثمن الارسال بالنسبة المؤوية الغالية بالطبع من يستلم في المغرب لايشعر بكل هاذا لانه بكل بساطة لايدفع شيىا
3 - إلى صاحب ثاني تعليق ... الاثنين 14 يناير 2019 - 12:44
من يستسلم في المغرب هي أمك التي سهرت على رعايتك وأنت لحم وعظم هش لاترى العالم إلا من خلال عيونها ما كان عليك أن تتكلم بها الأسلوب المستفز الذي ينبىء عن شخص عديم الإحساس ناكر للجميل ، وأي جميل جميل من حملته وهنا على وهن وفصالة في عامين .
4 - كاتب الاثنين 14 يناير 2019 - 13:16
اللهم ٱحفظ المغاربة في كل مكان وأبناءهم وأسعدهم، وٱحفظ أمتنا جميعا٠
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