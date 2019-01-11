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كُتّاب وآراء
أوزون تدخل إلى خنيفرة
الجمعة 11 يناير 2019 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبد المنعم الجمعة 11 يناير 2019 - 12:10
بغيت نعرف علاش بحال هاد الصفقات ماتكلفش بها المجلس البلدي بلا الاستعانة من الخارج
2 - خنيفري الجمعة 11 يناير 2019 - 12:19
خنيفرة مدينة جميلة قررت تركها لٲن الخدمات فيها في تراجع فمثلا الٲزبال هناك في كل شارع وزقاق تزكم الٲنفاس. الرشوة منتشرة في جميع المرافق الإدارية.....مدينة ضحوا فيها السكان من اجل الحصول على الإستقلال ولكن لاشيء من ذلك. الإستغلال والحقرة سمات هاته المدينة. سكان الٲرياف يعانون البؤس والتهميش. لك الله يابلدتي
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