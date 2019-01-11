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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة بالسيارات صوب طنجة

مسيرة بالسيارات صوب طنجة

الجمعة 11 يناير 2019 - 22:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طنجاوي الجمعة 11 يناير 2019 - 22:44
النقابيين مرفهين مع راسهم مساريين بالسيارات ومدوزين نهاية الأسبوع في طنجة
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2 - socialllllllllll الجمعة 11 يناير 2019 - 22:48
المشكيل خاصنا نخرجو كاملين ويكون إضراب عام لأننا كلنا مضرورين
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7
3 - القادري الجمعة 11 يناير 2019 - 23:08
سؤالي للنقابات ،لماذا كنتم تعرهـون الى ادريس البصري عندما كان يستدعيكم للاجتماع به ، والآن تدعون أنه لايجوز للعثماني تكليف الفتيت بلقائكم؟؟ ماذا حدث بين الامس واليوم؟
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4 - ملاحظ الجمعة 11 يناير 2019 - 23:11
هده بمجرد مسرحية بدليل أن الطبقة المعنية لا تملك السيارات وليس بستطاعتها حتى اقتناء تذكرة للذهاب للمشاركة في التظاهر
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