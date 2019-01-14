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كُتّاب وآراء
محامٍ: الراب والجريمة
الاثنين 14 يناير 2019 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Peace الاثنين 14 يناير 2019 - 17:10
بالنسبة لفن الراب, انا شخصيا احبه هو ايضا, فهو يعتبر نفسه فن المهمشين الشباب, و هو لم يخلق "المجرمين" و انما العكس, اي ان هناك كثيرون من فناني الراب خرجوا من ذلك المحيط و فرغوا طاقاتهم في الموسيقي و خرجوا عبرها من براثين الفقر و منهم كثيرون تابوا ن ذلك الطريق الاجرامي او محيط المخدرات و الدعارة عبر الشهرة بلفن الموسيقي, لكنهم وجدانيا ما زالوا متعلقين بتلك الفئة او متعاطفين معها. و هم طبعا يخضعون للقانون و القضاء, اذا قاموا باعمال اجرامية او حرضوا عليها. فهم ايضا فئة من الشعب المغربي, كباقي الفئات و لا يجب اقصاءهم و يجب ان تكون لهم حقوق و حريات و ايضا عليهم واجبات.
2 - هارون الاثنين 14 يناير 2019 - 17:40
محامي ولد الوقت ، الطريقة باش كيشرح و المصطلحات لي استعمل يفهمها الصغير قبل الكبير هكدا بغينا يكونو جميع المحاميين و السياسسين ، حبيتك من طريقة الشرح استادي العزيز
مع تحياتي و مودتي
مع تحياتي و مودتي
3 - مولاة لحريرة الاثنين 14 يناير 2019 - 18:10
الله يرحم لواليدين اسي المحامي. انا هاد راب محملتو ما قبلتو ومكنفهمش ليه. واش ولد عشرين عام باقي كيتسنا ماماه توجد ليه لفطور وكيغني أجي تسمع لكلام لي فيدك؟ ولكن اسي المحامي شنو هو البديل؟ واش ولادنا حتاهوما يغنيو يا بنت ناس انا فقير دراهم يومي معدودة وانا معندي زهر وعطيوني لفيزا ولباسبور؟
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