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كُتّاب وآراء
عصيد والعيد الأمازيغي
السبت 12 يناير 2019 - 12:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - لا للتفرقة السبت 12 يناير 2019 - 12:38
كلنا مغاربة بحال بحال الوطن يجمعنا والثقافة توحدنا ويلزم ان نعمل ونتظافر للرقي بالبلد لا التفرقة
2 - بني يزناسن السبت 12 يناير 2019 - 12:39
السلام عليكم،أما بعد :
إنني أمازيغي بربري ولاأريدك ان تدافع عني .لا أريد أن أدرس الأمازيغية ولاأن أكتبها ،أنا أتكلمها وأعلمها لأبنائي لكي لا تنقرض.أما لغتي فهي العربية ومن بعدها اتعلم الإنجليزية و الفرنسية . . .
لاتدافع عني، لاتدافع عني، لاتدافع عني.
إنني أمازيغي بربري ولاأريدك ان تدافع عني .لا أريد أن أدرس الأمازيغية ولاأن أكتبها ،أنا أتكلمها وأعلمها لأبنائي لكي لا تنقرض.أما لغتي فهي العربية ومن بعدها اتعلم الإنجليزية و الفرنسية . . .
لاتدافع عني، لاتدافع عني، لاتدافع عني.
3 - wood السبت 12 يناير 2019 - 12:44
الدراسات العلميه الجادة تؤكد أن سكان شمال افريقيا و الشرق الاوسط و الجزيرة العربية و العراق و سوريا و الأكراد كلها تحمل نفس الجينات و تشترك كلها في الكثير من العادات و التقاليد مما يؤكد أنهم شعب واحد رغم دخول شعوب أخرى و إمتزاجهم معا كالعنصر الأوروبي و العنصر الإفريقي في القرون الأخيرة ، فهذه المنطقة كانت دائما عرضة للغزو من عدة جهات و نزوح ، فالحديث عن الأمازيغ هو هراء و ليس هناك أي مؤشر أو دليل على وجوده . بل حتى الاثار القديمة المتوفرة تتحدث عن شعوب أخرى كالورمانيين و الفينيقين ، فشمال إفريقيا هي منطقة إلتقاء حضارات وثقافات مختلفة ، فحتى إن وجد شيء إسمه الأمازيغ فلن يتعدى قرية صغيرة في جبال الأطلس ، كما لا وجود لأي شيء إسمه لغة أمازيغية بل لهجات كثيرة و مختلفة هي خليط بين العربية و لهجات أو لغات قديمة !!؛
4 - Omar33 السبت 12 يناير 2019 - 12:46
Le Maroc doit garantir la liberté de cultes pour tous
5 - أدربال السبت 12 يناير 2019 - 12:46
تفسير واقعي و منطقي مُعزَز
بأدلة مقنعة و مبررات كافية لجعل هدا اليوم عيدا وطنيا في المغرب
أما الإحتفال به فنحن إحتفلنا به و سنحتفل به و سنظل نحتفل به إلى ما لا نهاية .
أما الظلاميين كلامهم
لم يكن له وزن عندنا و لن يكون له مهما حالوا لأن مبرراتهم مبني على الذجل و الخرافات و الخزعبلات لهد ماعندهومش مصداقية
شكرا استادنا الفاضل عصيد .
بأدلة مقنعة و مبررات كافية لجعل هدا اليوم عيدا وطنيا في المغرب
أما الإحتفال به فنحن إحتفلنا به و سنحتفل به و سنظل نحتفل به إلى ما لا نهاية .
أما الظلاميين كلامهم
لم يكن له وزن عندنا و لن يكون له مهما حالوا لأن مبرراتهم مبني على الذجل و الخرافات و الخزعبلات لهد ماعندهومش مصداقية
شكرا استادنا الفاضل عصيد .
تعليق غير لائق
-24
6 - بوجادي السبت 12 يناير 2019 - 12:49
الأمازيغية هي ملك للمغاربة أجمعين بحكم التعايش و المصاهرة التي عرفها المغرب منذ زمن طويل بين كل مكوناته و بحكم الدستور كذلك، وعليه لا يحق لأي كان أن يركب على الحدث لأهداف سياسوية من جمعيات و أحزاب و غيرها وينصب نفسه وصيا عليها و يقصي الآخر من الإنتماء، لأنه لا أحد يستطيع أن يثبت نسبه الجيني إلى أمازيغي أو عربي أو غيره إلا من خلال التحليل الجيني ADN ، و سيفاجىء الكثير منا إلى نسبه الحقيقي، لأنه هناك من يعتقد أنه أمازيغي مئة بالمئة أو عربي مئة بالمئة و قد لا يكون هذا ولا ذاك إنما هو خليط بينهما أو من جنس آخر ...
7 - ماريا السبت 12 يناير 2019 - 12:57
كفانا كفانا كفانا
من هذه العنصرية. كلنا من آدم و آدم من تراب. والله سبحانه وتعالى يقول :إن أكرمكم عند الله اتقاكم. "ولم يقل شيئًا آخر. دافع عن التعليم العمومي الذي يحتضر ومستهدف وهو الذي يعد الدعامة الأساسية للنهوض بهذا البلد إلى الأمام والتقدم والازدهار وباصلاحه سيصلح المجتمع ككل،ان كنت وطنيا وتحب الخير لهذا البلد.
من هذه العنصرية. كلنا من آدم و آدم من تراب. والله سبحانه وتعالى يقول :إن أكرمكم عند الله اتقاكم. "ولم يقل شيئًا آخر. دافع عن التعليم العمومي الذي يحتضر ومستهدف وهو الذي يعد الدعامة الأساسية للنهوض بهذا البلد إلى الأمام والتقدم والازدهار وباصلاحه سيصلح المجتمع ككل،ان كنت وطنيا وتحب الخير لهذا البلد.
8 - Marocain musulman السبت 12 يناير 2019 - 13:08
هنالك مغاربة يطالبون بحقهم
لماذا لا يعطى لهم مادام لايتعارض مع ثوابتنا ومن شأنه ان يثبت السلم الاجتماعي
لماذا لا يعطى لهم مادام لايتعارض مع ثوابتنا ومن شأنه ان يثبت السلم الاجتماعي
9 - صالح صالح السبت 12 يناير 2019 - 13:15
انت تقول:فقهاء الضﻻمية وهم يقولون: انت ورفقاءك من النخب الفاشلة شبه مثقفة شغلكم الوحيد هو الصيد في الماء العكر وهذا صحيح وظاهر للعيان فمثﻻ انتم النخب تدرسون ابناءكم في أوروبا ﻻ يعرفون ﻻ أمازيغية وﻻ عربية.بمعنى انكم منافقون وانتهازيون سياسيون .ﻻ يهمكم سوى مناصبهم ومصالحكم الخاصة واستغﻻ كل ظرف سياسي ﻹشهار سيوفكم الصدئة .ولكن من البﻻدة ان تظنوا ان جل المغاربة ﻻ يعرفون حقيقتكم .وهذا هو الغباء.
10 - kenz السبت 12 يناير 2019 - 13:17
اقول للسيد الذي تكلم في الشرط القصير وانا اقول لمادا ادا الجزائر فعلت شيء احني لابد أن فعله كتقلبيد فهدا تفرقة عرقية واضحة لمادا ليكون يوم اذا اراده ان عطلة وكما يقول فيه مزيا واحتفال بالأرض ان لا لا اكررها عمدا ان لا تكون تسميته علي اي عرق
لا بسنة أمازيغية والعربية ولا صحراوية ولا هده تشع علي تفرقة فليس الأمازيغ وحدهم الذين يحتفلون بالحرث وخيرات الأرض ادا نجحت الزراعة وكان عام ممطر وفيه الخير يعن الخضروات والتمار والفواكه فا كانو يحتفلون بهده الغاية انه ليس جاف وكانت البوادي والقري كلها تحتفل بغض النظر علي هدا عربي اوصحروي او دكالي او عبدي او حوزي اواووووو
لقد كانو الدكالين في القري يحتفلون بحرثهم وبا اغنامهم ويدبحون ويعملون العزاءم فيما بينهم والصحراوين اييظا اذا كان الأمطار والخيرات الارظ الحرث اتركه من دون جدل اتركه لان جميع إلا عراق يعملون العصيدة فخلوهم تكون عصيدة واحدة بدون تسميته ولا ترسيمه لان جل الناس لهم معني بهم الأمر هم الفلاحين والقروين والبوادي الغير اصلا مواظفين لا تستغلون هدا بالحكم يامواظفين
لا بسنة أمازيغية والعربية ولا صحراوية ولا هده تشع علي تفرقة فليس الأمازيغ وحدهم الذين يحتفلون بالحرث وخيرات الأرض ادا نجحت الزراعة وكان عام ممطر وفيه الخير يعن الخضروات والتمار والفواكه فا كانو يحتفلون بهده الغاية انه ليس جاف وكانت البوادي والقري كلها تحتفل بغض النظر علي هدا عربي اوصحروي او دكالي او عبدي او حوزي اواووووو
لقد كانو الدكالين في القري يحتفلون بحرثهم وبا اغنامهم ويدبحون ويعملون العزاءم فيما بينهم والصحراوين اييظا اذا كان الأمطار والخيرات الارظ الحرث اتركه من دون جدل اتركه لان جميع إلا عراق يعملون العصيدة فخلوهم تكون عصيدة واحدة بدون تسميته ولا ترسيمه لان جل الناس لهم معني بهم الأمر هم الفلاحين والقروين والبوادي الغير اصلا مواظفين لا تستغلون هدا بالحكم يامواظفين
11 - العربي السبت 12 يناير 2019 - 13:19
نحمد الله ونشكره كنا ضلالا فهدانا الله ذو العزة والجلال بالإسلام بفضل العرب
12 - سمير السبت 12 يناير 2019 - 13:21
برافو أستاذ عصيد دمت سدا منيعا في وجه خفافيش الظلام
13 - التنوع الثقافي قوة. السبت 12 يناير 2019 - 13:26
لا افهم لماذا الحكومة لا تريد الاعتراف بشيء موجود وواقعي وهي الامازيغية فهناك وزراء امازيغ يجب أن يدافعوا عنها وجعل رأس سنتها عيدا وطنيا هذا الإجراء سيدفع المغرب خارجيا إلى النجاح كبلد يحترم حقوق كل الأعراق والأجناس مثل كندا
14 - راي السبت 12 يناير 2019 - 13:31
السلام عليكم (إنما المؤمنون إخوة) و قال الله تعالى :و قولو للناس قولا معروفا) و لم يقل قولو للمومنين بل للناس كافة مومنهم و غير مومنهم و نجد هذا الشخص شغله الشاغل مهاجمة الاسلام فقط.. يا اخي ان لم يعبك الإسلام اتركه لكي نقول لك حسنا
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