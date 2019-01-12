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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنكيران .. قضية آيت الجيد

بنكيران .. قضية آيت الجيد

السبت 12 يناير 2019 - 23:47

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع السبت 12 يناير 2019 - 23:56
لم يضعوا ثانية نفسهم مكان اسرة الفقيد المهم لن نسلم اخانا من يسمع هذا التعبير يظن كانهم يتعاملون مع كفار قريش
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2 - صاحب دراجة الأحد 13 يناير 2019 - 00:00
الحقيقة يعرفها سائق الطاكسي الصغير . الذي كان يركبه أيت الجيد و رفيقه الخمار. مجموعة من الأشخاص تعرضوا لطاكسي و هاجموهم بوحشية. الشهود محرر محضر الشرطة القضائية. سائق سيارة الأسعاف. الممرض أو الطبيب متابعين لحالة المرحوم أيت الجيد. غير وجد راسك. يا حامي قلة الدين. قضية حامضة
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3 - ابو مروة-ج-ن الأحد 13 يناير 2019 - 00:05
علاش التناقض؟ القضاء زوين حين يكون في صالحكم و خايب حين يكون بجانب الضحايا من الناس البسطاء...انه النفاق...اذا كان القضاء نزيها و مستقلا فلم لا تتركوا القاضي يعمل بلا ابتزاز و لم هذا العناد الذي رأيناه فيك حين كنت رئيسا للحكومة في اي شيئ كنت تعاند تعاند تعاند تعاند علاش العناد و قصوحية الراس و علاش قلت "لن نسلمكم اخانا" علاش؟ انكم تدمرون القضاء و الدولة العادلة و تتدخلون فقط لنصرة اخوانكم ظالمين و كان حامي الدين حاصل على نوبل في الفلك و الطب و الذرة النووية علاش العناد يا بنكيران و لم لا تترك القضائ يشتغل بحرية لان قاضي هو من قام بفتح الملف و ليست اية جهة اخرى و لم الحنين الى المليونيات الاخونجية و سياسة الانزال و الضغط و الترهيب و التخويف علاش؟ ياك حنا مغاربة ان اترك القضاء يشتغل- شوف في اليابان كيف اعتقلوا رئيس اكبر شركة للسيارات في العالم فقط من اجل الاختلاس و عدم تصريح كامل بالاجر و كيف لرئيس البنك العالمي يعتقل الخ الخ الا اخوك حمي الدين؟ و من يكون حمي الدين هذا الذي يريد احداث الفتنة و الاضطراب واش احسن من بركة ام ماذا؟ القضاء قرر فتح الملف علاش الانزال الاخونجي؟؟؟؟؟؟
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