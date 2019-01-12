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كُتّاب وآراء
بنكيران عن خلع الحجاب
السبت 12 يناير 2019 - 15:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
1 - البيضاوي السبت 12 يناير 2019 - 15:24
الملاحظ ان المنتمين للحزب الاسلامي لا يملون ابدا من الدفاع عن اخوانهم وأخواتهم المتورطين في الفضاءح الاخلاقية وفي النفاق الديني ..مع العلم انهم داءما يطبقون فيهم مقولة " انصر اخاك ظالما ومظلوما " عندما يقع احد اخوانهم اوأخواتهم في المحظور، و داءما ما يبحثون لهم عن الاعذار والمبررات تارة يكذبون الاخبار ، ويدعون انها مدبرة وملفقة ، وعندما يضبطون متلبسين بالصور والادلة الدامغة ،،،يدافعون عنهم باسم الحريات الشخصية وحرية الجنس بالتراضي .؟
ومتى كان الاسلاميون اصلا يعترفون بالحريات الشخصية وبالمبادىء العلمانية؟
الخلاصة ان تجار الدين انفضح امرهم امام الراي العام المغربي كله، واتضح للمغاربة جميعا انهم مجرد منافقين يستغلون المقدس الديني للوصول الى مصالحهم الشخصية وأهدافهم الخسيسة.
ومتى كان الاسلاميون اصلا يعترفون بالحريات الشخصية وبالمبادىء العلمانية؟
الخلاصة ان تجار الدين انفضح امرهم امام الراي العام المغربي كله، واتضح للمغاربة جميعا انهم مجرد منافقين يستغلون المقدس الديني للوصول الى مصالحهم الشخصية وأهدافهم الخسيسة.
2 - ولد تنغير ورزازات مسمرير السبت 12 يناير 2019 - 15:25
معرفت امتى واشمن عام والمغاربة يدخلو سوق روسهم بالمعنى كل واحد يدها فشغلو الناس كيقلبو على التنمية والازدهار حنا باقين كناقش اللباس والفولار هده راه غبر السياسة والشياشة
تعليق غير لائق
-52
3 - abdou rabat السبت 12 يناير 2019 - 15:26
لقد بدأت تتساقط أوراق التوت عنكم فابشرو بالقادم. قليب لفيستة بزربة عندكم ولكل حادثة تخلقون لها فتوى أو تخريجة
4 - CHAHID السبت 12 يناير 2019 - 15:30
لماذا أنكرت جملة و تفصيلة ثم عادت وأقرت بأن الصور حقيقية حقا هي حرة في تصرفاتها ولكن لماذا هنا الحجاب و في الغربة شئ آخر أما أن الحزب للمغاربة كلهم أقول لك السيد بنكيران ليس في المغرب أحزاب وطنية بل أحزاب من ورق ولكن الخطاء فينا نحن الشعب لم يعي بعد و أتمنى من المغاربة أن يقاطعوا الانتخابات القادمة ليس هناك بين القنافد أملس
5 - رشيد السبت 12 يناير 2019 - 15:30
وجهكم قاصح أ تجار الدين و لكن ربي فضحكم من دون غيركم حيث الله لا يحب المنافقين و لي كايستغل الدين باش يوصل للمناصب و الفلوس..
6 - معنى السبت 12 يناير 2019 - 15:31
حين يقع أحد أعضاء حزبكم في المحضور تبحثون عن مبرر في ايديولوجيات تتناقض مع منطقكم وفي انتظار تضامنكم مع كل المختلفين جنسيا وفكريا اقول لكم لن اصوت عليكم في الانتخابات المقبلة
7 - واك واك الحق السبت 12 يناير 2019 - 15:32
جواب معقول.. كل ما جاء في كلامه قنعني شخصيا..
تعليق غير لائق
-38
8 - النفاق والحرية الفردية السبت 12 يناير 2019 - 15:33
المسألة ليست مسألة مخالفة للدين ولا للقانون ، المسألة مسألة انسجام مع الذات قبل كل شئ ، هل الله موجود في المغرب وغير موجود في فرنسا ، حتى تزيل ماء العينين الحجاب في فرنسا وتتركه في المغرب؟ ...من حق ماء العينين ان تزيل الحجاب ومن حقها ان تقتتنع بما شاءت لكن إذا ثبت صحة الصور فليس من حقها ان تتخد موقفين من الحجاب باختلاف الأمكنة : حلال نزعه في فرنسا وحرام نزعه في المغرب ....لأن هذا يسمى بالنفاق ...ثانيا : ماء العينين شخصة عمومية وهي برلمانية وتقدمت للساكنة بانتماء حزب يقول بان مرجعيته هي المرجهية الإسلامية إسمه العدالة والتنمية والناس صوتوا عليها على هذا الأساس ...إن لم تكن ماء العينين لا ترى الحجاب فرضا من حقها ذلك لكن لا ترتديه لا في المغرب ولا في فرنسا حتى تكون منسجمة مع نفسها وان تكون أمينة مع من صوتوا عليها ...نحن مع الحرية الفردية لكن ضد النفاق ...لأن النفاق يعني أن تتخد موقفين مختلفين من نفس المسألة دون أن تبرر ذلك ...وبالتالي رجاء سي بنكيران لا تحاول تبرير ما لا يقبل التبرير ...للأسف العدالة والتنمية أصبخ يبرر كل شئ حتى أصبح حزبا بدون طعم ولا رائحة
9 - جميل المهاجر السبت 12 يناير 2019 - 15:35
كلام منطقي وواضح ..ان ترتدي الحجاب ام تنزعه امر يخصها اما ما يمكن للعامة والشعب مساءلتها عليه هو ءاداءها وجودة خدماتها في مركزها ووضيفتها ان كانت في طموحات الشعب ام لا وغير دالك يقى شخصي . ومن الواضح الفراغ الذي تركه بنكران كاحسن رءيس حكومة في تاريخ المغرب
تعليق غير لائق
-26
10 - منطقي مع نفسه السبت 12 يناير 2019 - 15:36
الاصطياد في الماء العكر من شيم الجبناء والفشلة واليائسين.خليو السيدة الفاضلة فالتيقار أيها الرعاع المرتزقة. مند ان أمسك هدا الحزب مقاليد رئاسة الحكومة والكل شحد سيوفه واسنانه ودق طبول الحرب. انا موظف بسيط لا تربطني بهدا الحزب اية صلة ولكنني احبه لله في الله
تعليق غير لائق
-31
11 - rahim السبت 12 يناير 2019 - 15:38
كنت تأتي إلينا إلى فاس تقول لنا غي صوتوا علينا ندخلوا للبرلمان ندعيوهم إلى الصلاة ويلبسوا حوايجهم حيت احنا مسلمين أي عندكم مرجعية إسلامية ....منين وصلتوا للبرلمان سمعتكم فيه كتقولوا كلام غير الكلام اللي كنتم كتقولوه لينا...يعني اذا لقيتمونا تقولوا لنا كلام واذا لقيتموهم قلتم لهم كلام يعني ان لكم أكثر من وجه أي منافقون فصدق فيكم قول الله تعالى:واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون...زعمة تستحمرونا وتستخفون بعقولنا وتستغلونا .... فبيننا وبينكم السنون المقبلة.....--يا تجار الدين أن شاء الله إلى مزبلة التاريخ
12 - medmod السبت 12 يناير 2019 - 15:39
واش فهمتو شي حاجة ً هههه ديما الخزعبيلات للتغطية على الموبيقات .
13 - مواطنة حرة السبت 12 يناير 2019 - 15:39
حزب المنافقين يدافع عن إخوانه المتورطين باسم الحرية الخاصة وهذا كذب وبهتان وليعودوا إلى موقفهم في سنة 2001 في البرلمان مع أمينة خباب ويتضح نفاقهم الجارف
14 - رشدي السبت 12 يناير 2019 - 15:40
نهار البواجدة نوضو صداع فالبرلمان على مصورة القناة الثانية حيث لابسة سروال جينز ديك الساعة ما كانوش كايآمنوا بالحريات الشخصية هههههه
15 - ضحك على الذقون السبت 12 يناير 2019 - 15:40
هههه قاليك حزب ديال المغاربة الله يعطينا وجهك. هدا حزب ديال الذئاب الملتحية والنساء العاريات المستورة.
كاع لي بغا يضحك على المغاربة يلبس فوقية ويدير اللحية ولا امرأة دير الحجاب وأراك للفراجة.
الله ياخد فيكم الحق.
كاع لي بغا يضحك على المغاربة يلبس فوقية ويدير اللحية ولا امرأة دير الحجاب وأراك للفراجة.
الله ياخد فيكم الحق.
16 - Said M السبت 12 يناير 2019 - 15:41
اتق الله يا شيخ. تفتري الكذب وتتاجر بالدين. وتتسيس به ماذا ستقول لله؟ سبحان الله العظيم تحلل ما تشاء و تحرم ما تشاء. .
17 - abdou السبت 12 يناير 2019 - 15:42
طيب، أسي بنكيران، السيدة فاجتماع ديالكم ديال الأمانة أو أي لقاء اخر، جاتكم هاد السيدة بلباس فرنسا، هل ستقبلونها،؟؟ ماغاديش تبقى حرية شخصية عندكم ههههه
18 - dak السبت 12 يناير 2019 - 15:43
الجميل في الأمر هو أن التوني ديالكم بان لكل المغاربة.
أحمر في الخارج وأخضر مع القصر وأسود مع الشعب
أحمر في الخارج وأخضر مع القصر وأسود مع الشعب
19 - مغربي السبت 12 يناير 2019 - 15:43
و الله أنتم و امثالكم من جعل هذا الدين الحنيف محطة للتساؤلات .
تجار الدين لا غير .
تجار الدين لا غير .
20 - حاميدو السبت 12 يناير 2019 - 15:45
تبارك الله عليك أسي لفقيه....كاليك حرية شخصية...وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها....حتى لو كانوا في باريس أو ميامي.
21 - مدوخ السبت 12 يناير 2019 - 15:47
حرام علينا فالمغرب حلال عليكم في فرنسا !،كادوخو الناس باش تربحو الفلوس.الأعراب أشد كفرا ونفاقا.....الآية
22 - مغربي ساكن فالمغرب السبت 12 يناير 2019 - 15:49
هذا الكلام قلته قبل 2011 وسأعيده الآن :
بنكيران هو مرآة حزب العدالة والتنمية، وحقيقة هذا الحزب هو أنه حزب ليبرالي برغماتي علماني مخزني مغلف برداء إسلامي شفاف .. وهو يستغل كل عقيدة على حدة كلما احتاج إلى ذلك .. ولذلك فمن الإفتراء على الإسلام نعته بالحزب الإسلامي وإن كان أعضاءه يرفعون شعارات ذات مرجعية إسلامية فهي تبقى شعارات للاستهلاك الشعبي مثله في ذلك مثل كل باقي الأحزاب، بل ومَن هو أعلى سلطة من كل الأحزاب .. لأن النفاق بالنسبة للساسة والسياسيين كالقراد بالنسبة للكلاب ..
ولهذا فبقاء حزب العدالة والتنمية أو ذهابه لن يغيّر من الأمر شيء .. وكل من أتى بعده سيفعل مثل فعله وأكثر ..
ولذلك فأنا دوما ألعن الأحزاب والسياسة والساسة لأنهم من أكبر المنافقين والكذابين والإنتهازيين .. ومهما حرصت على الدعاء لهم بالصلاح والهداية فهم لا يزيدون إلا نفاقا وكذبا وخيانة لله وللشعب ..
بنكيران هو مرآة حزب العدالة والتنمية، وحقيقة هذا الحزب هو أنه حزب ليبرالي برغماتي علماني مخزني مغلف برداء إسلامي شفاف .. وهو يستغل كل عقيدة على حدة كلما احتاج إلى ذلك .. ولذلك فمن الإفتراء على الإسلام نعته بالحزب الإسلامي وإن كان أعضاءه يرفعون شعارات ذات مرجعية إسلامية فهي تبقى شعارات للاستهلاك الشعبي مثله في ذلك مثل كل باقي الأحزاب، بل ومَن هو أعلى سلطة من كل الأحزاب .. لأن النفاق بالنسبة للساسة والسياسيين كالقراد بالنسبة للكلاب ..
ولهذا فبقاء حزب العدالة والتنمية أو ذهابه لن يغيّر من الأمر شيء .. وكل من أتى بعده سيفعل مثل فعله وأكثر ..
ولذلك فأنا دوما ألعن الأحزاب والسياسة والساسة لأنهم من أكبر المنافقين والكذابين والإنتهازيين .. ومهما حرصت على الدعاء لهم بالصلاح والهداية فهم لا يزيدون إلا نفاقا وكذبا وخيانة لله وللشعب ..
23 - حلا السبت 12 يناير 2019 - 15:50
حبذا لو كان الاخوان الذين أثاروا هذه الزوبعةحاسبوا تلك البرلمانية على عملها والتزامها بحضور جلسات البرلمان وتفانيها في خدمة المواطن الذي اوصلها بتصويته للجلوس تحت تلك القبة وتأخذ تعويضات خيالية على ذلك رغم أني لم أصوت على هذا الحزب وغيره بالمرة مقاطعة للانتخابات سنين عديدة.أما الحجاب فهو أمر شخصي ومرتبط بقناعاتها الدينية.فإن كان وضع الحجاب فقط لتحقيق مآرب فمن الاحسن إزالته.الحجاب الحقيقي وليس ذاك الذي تلبسه ماء العينين طبع يبين مدى الارتباط الوثيق بين المرأة وربها ومدى التزامها بدينها وتطبيقه سلوكا وأخلاقا في كل شيء بحياتها.المؤاخذة الوحيدة التي أخذتها عليها الازدواجية والكذب.أما حجابها فلا يهمني بتاتا بقدر ما يهمني عملها ومردودها.
24 - صاحب دراجة السبت 12 يناير 2019 - 15:51
و ما رأي رئيس رابطة علماء المسلمين سي الريسوني ف خلع الحجاب. و ما رأيه ف هاته النازلة. و هل يحق لبنات المسلمين خلع حجابهم. أمام أصدقائهم. انا بعدا والله من سامح ليك . زدتي الوليد ف تقاعد ؤهو قليل صحة. دمرتي ليه حياتو
25 - دانكيشوث السبت 12 يناير 2019 - 15:56
لا تم لا أيها السيد المحترم. هده السيدة نصبت على المغاربة بمظهرها و حجابها .في حين كانت تعيش النقيض في الخارج و هدا يسمى .بالنفاق..النصب ..الاحتيال....يجب على سكان الدائرة التي تمتلها أن يرفعوا دعوى قضائية استعجالية ضدها من أجل طردها من البرلمان
26 - مدوخ السبت 12 يناير 2019 - 15:59
لقد سبق للسيد بنكيران ان طالب داخل قبة البرلمان بطرد صحفية بمبرر انها متبرحة فما هاذا التناقض اين المبادإ النفاق
27 - بوجادي السبت 12 يناير 2019 - 16:01
لا نعيب عليهم البيكيني أو المساج أو الدروس الدعوية على شاطئ البحر أو قيس وليلى كل هذا داخل في الحرية الشخصية، لكن نعيب عليهم ازدواجية الخطاب السياسي واستغلال المقدس الديني وفقر وسداجة الأتباع للوصول إلى مراكز القرار، لأن كل هذه الأفعال تتعارض مع المرجعية الإسلامية بكل قيمها وضوابطها وأخلاقياتها التي تعد رأسمال الحزب حسب زعمهم وعليه وجب التمسك وعدم التفريط فيه، زد على ذلك حجم الخطاب الديني الذي تبناه الحزب والذي كانت سببا مقنعا ومحفزا أساسيا لدى الكتلة الناخبة رغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد والمفسدين، فأن ضاع رأسمال هذا ضاع معه الربح، وعليه فالمطلوب إذن من الشرفاء داخل الحزب وخارجه شيبا وشبابا قياديين ومناضلين ومتعاطفين أن يتحملوا مسؤولياتهم في التغيير وطرد كل من سولت له نفسه استحمار الكتلة الناخبة والتلاعب بالمباديء الأساسية التي قام من أجلها الحزب...
28 - moha azghar السبت 12 يناير 2019 - 16:04
اكبر خطا ارتكبه المغاربة هو التصويت على هدا الحزب المشؤوم.عاد المهرج الى الحلقة من جديد بعدما ظن الكل ان امره انتهى مع زمن البلوكاج الحكومي.ان نزع الحجاب للاخت امنة لايضع مجالا للشك ان السيدة يمكنها ان تفعل كل ما يحلو ويطيب لها عكس ما قال شيخها في الاستجواب والخبر الصحيح واليقين عند الناس.اقول لهم لا تحاولوا ان تبرروا خطاياكم للناس بما هو افضع لان الخطة انكشفت.
29 - hassia السبت 12 يناير 2019 - 16:05
لقد نسى محاربته لسميرة السطيل فى القناة التانية ونسو تشويه بنات انزكان ومحاصرتهم
30 - الثابت السبت 12 يناير 2019 - 16:11
الله يتبتنا على الحق.تدكرون معي يوم احتج كل فريق البيجيدي اثناء جلسة بالبرلمان على صحافية ب قناة2m بسبب اللباس لا غير .والان يتحدث عن الحرية الشخصية
31 - momo السبت 12 يناير 2019 - 16:12
من المسألة شخصية علاش منعتي صحافية من التصوير لأنها ترتدي تيشورت أثناء مزاولة عملها ولا حلال على هذه وحرام على هادك
33 - سليمان السبت 12 يناير 2019 - 16:16
اولا وقبل كل شئ ارتداء الحجاب من عدمه مسألة شخصية والله هو الوحيد من يحاسب عليها لكن كمواطن مغربي احاسب بنكيران ومن حوله على استغلال الدين من اجل اغراض سياسية هذا نوع من النفاق والكذب .
34 - الاسلاموين السبت 12 يناير 2019 - 16:19
والله ما أخاف على الأسلام إلا من الاسلاموين الذين يستغلون الدين للوصول لمناصب دنيوية فيشوهون صورة الدين.لو كانت عندها ذرة من الأيمان لأعتدرت لشعب وقدمت إستقلالتها ولكن لكل إمرأ من نوى فنيتها وصول مناصب فلها ما أرادت.
35 - شاهد على حملة انتخابية. السبت 12 يناير 2019 - 16:21
حضرت حملة انتخابية قادتها البرلمانية ماء العينين....
لازلت أذكر بالحرف ما تحدثت عنه أثناء لقائها مع المواطنين....تحدثت عن برنامج الحزب واستعملت كل الحجج الإقناعية لاستمالة الناخبين......لم يتناول البرنامح الذي قدمته الحجاب قط وأنا شاهد على ذلك.
كان الحديث مركزا أساسا على فقرات البرنامج فقط.
شخصيا قمت بالتصويت على حزب المصباح ليس بسبب اللحية أو الحجاب....لكن انتقاما من الأحزاب القديمة المعروفة التي جربناها سنين ولم تقدم شيئا للمواطنين والوطن ...باستثناء ما قدمت لأعضائها وذويهم.
لكن الذي يتباكى الآن ويصرح بأنها خدعته بالحجاب فهذا شأنه هو؛ ولاينبغي أن يلقي اللوم على غيره...
أين كان عقله وقتها؟ "المشكل فيه هو."
لازلت أذكر بالحرف ما تحدثت عنه أثناء لقائها مع المواطنين....تحدثت عن برنامج الحزب واستعملت كل الحجج الإقناعية لاستمالة الناخبين......لم يتناول البرنامح الذي قدمته الحجاب قط وأنا شاهد على ذلك.
كان الحديث مركزا أساسا على فقرات البرنامج فقط.
شخصيا قمت بالتصويت على حزب المصباح ليس بسبب اللحية أو الحجاب....لكن انتقاما من الأحزاب القديمة المعروفة التي جربناها سنين ولم تقدم شيئا للمواطنين والوطن ...باستثناء ما قدمت لأعضائها وذويهم.
لكن الذي يتباكى الآن ويصرح بأنها خدعته بالحجاب فهذا شأنه هو؛ ولاينبغي أن يلقي اللوم على غيره...
أين كان عقله وقتها؟ "المشكل فيه هو."
36 - boulevard de Hamid السبت 12 يناير 2019 - 16:22
الدي يمكن استخلاصه هو أن الناءبة المحترمة كانت تشعر بعدم الرضى على طريقة لباسها فلما سنحت لها الفرصة تخلصت منه كما يستريح المقاتل .امي الامازيغية لم تتخل قط عن املحافها ولو مرة واحدة وحتى في بيتنا في الدارالبيصاء لكونها تترتاح اليه ومؤمنة به مند شبابها .
37 - مغربي السبت 12 يناير 2019 - 16:25
علاش اسي بن كيران الرفيق ديالكم لحبيب الشوباني طرد صحفية مغربية من باب البرلمان لا لشيء سوى أنها ارتدت ملابس عصرية ؟؟ ما هذا التناقض
38 - بالله عليكم السبت 12 يناير 2019 - 16:28
يحز في نفسي أن تعطى كل هذه الهالة لامر كهذا ويحزفي نفسي أن أسمع نقاشا في المذياع عن هل تقديم الطعام للمعزين حلال أم حرام كفى من فضلكم نريد أن نرقى بنقاشاتنا وبمجتمعنا وأن تنتزع نحن وانا ولغة الفردانية فلا نرضى أن يعيش بيننا جاهل اومحتاج اومريض فهل وجدنا الحلول لذلك ما اتعس هذه الحوارات الجوفاء وما اتعسنا لو عاش كل لنفسه ومعتد برأيه ماذا نقدم لهذا الوطن من إضافات ومن قيمة مضافة البس ما شات وكن ما أردت أن تكون المهم بماذا تنفع الامة
39 - نهاية الإستثناء السبت 12 يناير 2019 - 16:35
في البداية كان حزب العدالة والتنمية يبدو وكأنه الإستثناء، لكن وبعد كل ما حصل للحزب فسيتحول شأنه شأن من كان قبله إلى ديكور لتزين الساحة الساسية ولا أعتقد أن المغاربة سيصوتوا عليه بكتافة في الانتخابات المقبلة. الحزب كان هو أخر أمل أو الأمل ما قبل الاخير للشعب إذا ما أضفنا العدل والإحسان في الحساب.
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