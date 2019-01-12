24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/01/2019
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الأحرار يربطون بين "مالية 2014" ومشاكل التجار
- المغربي الناصري يقود ليغانيس إلى نصر في "الليغا"
- بنكيران عن خلع الحجاب
- القناع
- احتجاجات "السترات الصفراء" تتحدّى الاعتقالات في الشوارع الفرنسية
حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)
حزب جزائري يربط وحدة الدول المغاربية بإرساء "السيادة الشعبية" (5.00)
الاحتجاجات تعصف بالسودان .. والبشير يعجز عن تنفيس الاحتقان (5.00)
- الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع - (179)
- بنكيران: ماء العينين "قادَّة برَاسْها" .. نزع الحجاب مسألة شخصية - (106)
- "مالي" تساند "مثلي مراكش" في إجراءات طلب اللجوء إلى أوروبا - (99)
- اعتماد "رأس السنة" يفجر خلافا جديدا بين الحكومة والحركة الأمازيغية - (71)
- حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حامي الدين: نريد العدالة
السبت 12 يناير 2019 - 16:55