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كُتّاب وآراء
شاب "يشرمل" طليقته
الأحد 13 يناير 2019 - 13:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - مواطن الأحد 13 يناير 2019 - 14:02
نقص في الرجولة يحاول تعويضة من خلال اضهار قوتة في ضرب الزوجة هذه الحالة موجودة بكثرة العلاج النفسي مفيد بعد الخروج من السجن انشاء الله
2 - لبيب وادي زم الأحد 13 يناير 2019 - 14:05
السجن لفترة طويلة مع الأعمال الشاقة ، هي السبيل الوحيد للحد من الجريمة ، والتجنيد الإجباري مع التعجيل بتطبيقه على ارض الواقع ، سيعجل ببناء المواطن الصالح ، النافع لتفسه ومحيطه ووطنه .
اما التساهل مع الأشرار والعفو عليهم في كل مناسبة ، فلن يخدم الرقي بالمجتمع في ساءر الأحوال.
اما التساهل مع الأشرار والعفو عليهم في كل مناسبة ، فلن يخدم الرقي بالمجتمع في ساءر الأحوال.
3 - محاولة القتل العمد الأحد 13 يناير 2019 - 14:06
أول شيء يجب متابعته بتهمة محاولة القتل العمد. وأقول له لو كان رجلا لما طلبت منه الطلاق. لو كانت أختي لرديت ليه الصاع صاعين
4 - كرع الأحد 13 يناير 2019 - 14:15
هاد شي بزاف الله يلطف بنا. كيفاش بغينا الله يرحمنا برحمته
5 - مأسف حقا الأحد 13 يناير 2019 - 14:18
امر مأسف حقا، بعض الحلات يجب أن يكون العقاب التشريعي فيها غير السجن أو الحبس، بل عقاب جسدي اليم اي نوع من البشر اليوم الذي من المفروض انه رب أسرة يعيش بيننا ان تطاوعه نفسه ان يرتكب ما ارتكب هذا المجرم، قد يظن الكثير انه رأى الأسوأ و لكن كم و إلى متى ستبقى مثل هذه آفات تنهش من المجتمع، أعني ان امر الانسان الاجتماعي المنحرف من جهة فعلا امر محبط.
6 - هرو هولاكو الأحد 13 يناير 2019 - 14:20
صدق من قال "الزواج فالصيف والطلاق فالخريف" أي أن عمر الزواج خلال هده الألفية الثالثة بالنسبة لغالبية المتزوجين الجدد لا يتجاوزج السنة على أبعد تقدير وربما 3 أشهر فقط، فلا الزوج مستعد بما يكفي ولا الزوجة تعي ضرورة الصبر في بناء العش الزوجي وخاصة مرحلة البداية.
7 - لماذا الأحد 13 يناير 2019 - 14:31
لماذا تسترخصون بناتكم وتقدمونهم لأول عابر سبيل أفضل الف مرة أن تبقى البنت حرة طليقة على أن ترمى باحضان المجهول فهناك العديد من المرضى الذين يفكرون في تملك الانسان وكأنه شىء بل وأكثر من ذلك يعرضونه للاستغلال بأبشع صوره ربوا بناتكم على احترام ذواتهن وناوا بهن عن كل مريض للاسف مجتمعاتنا تحسن فقط اصمتي حشومة لا تربية جنسية ولا تربية على الحقوق والواجبات فأصبحنا نعاني العديد من الأمراض بسبب حشومة
8 - من تجربتي الأحد 13 يناير 2019 - 14:32
ليس هناك شيء اسمه المعاشرة بالقوة لوكنت في المستوى لامسكت فيك بيديها واسنانها ولكن عندما تطلب المرأة الطلاق فكن على يقين ان المعاشرة اصبحت مستحيلة
9 - طبيب من المانيا الأحد 13 يناير 2019 - 14:32
اول شيء هذا عمل شنيع و لا أبرر موقفه من هذا.
ثانيا : ما الذي أوصله إلى فعل هدا التصرف ؟
هل هي تراكمات نفسية نتيجة للحياة العصبة مما نتج عنه انقلاب إلى سلوك عدواني مع الآخر و حتى مع المجتمع ومن حوله.
مثلا: عندما ينقل الشخص مشاكل الشغل إلى البيت و مشاكل البيت و الحياة إلى الشغل يفقد التركيز و يكثر الضغط عليه : يصير يعيش في دوامة نفسية صعبة و متأزمة .
انصح الناس بالاتجاه للرياضة و لو اضعف الإيمان المشي قطع مسافة معينة في المشي و الله بعد المشي لمدة ساعة سوف تفرغ كل مخزونك النفسي السلبي.
ثانيا : ما الذي أوصله إلى فعل هدا التصرف ؟
هل هي تراكمات نفسية نتيجة للحياة العصبة مما نتج عنه انقلاب إلى سلوك عدواني مع الآخر و حتى مع المجتمع ومن حوله.
مثلا: عندما ينقل الشخص مشاكل الشغل إلى البيت و مشاكل البيت و الحياة إلى الشغل يفقد التركيز و يكثر الضغط عليه : يصير يعيش في دوامة نفسية صعبة و متأزمة .
انصح الناس بالاتجاه للرياضة و لو اضعف الإيمان المشي قطع مسافة معينة في المشي و الله بعد المشي لمدة ساعة سوف تفرغ كل مخزونك النفسي السلبي.
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