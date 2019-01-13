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كُتّاب وآراء
أوجار: الدستور ليس متجرا
الأحد 13 يناير 2019 - 12:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محمد الأحد 13 يناير 2019 - 13:12
المغرب بلد التسامح والتعايش وملتقى الحضارات والثقافات
2 - سعاااد الأحد 13 يناير 2019 - 13:13
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
3 - هلال منصور الأحد 13 يناير 2019 - 13:14
الاشتغال في حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح حماسيا اكثر و يغري بالكثير.
4 - مينووشة الأحد 13 يناير 2019 - 13:16
قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في العمل الاستراتيجي الذي اصبح يعمل وفقه.. و التخطيط و الهيكلة اهم اسرار النجاح
5 - لياالي الأحد 13 يناير 2019 - 13:18
حزب التجمع الوطني للأحرار تاريخ من الفعل السياسي عمره أربعون سنة
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