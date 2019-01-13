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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش والفكر الظلامي

أخنوش والفكر الظلامي

الأحد 13 يناير 2019 - 14:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - السعدي الأحد 13 يناير 2019 - 14:54
أخنوش رجل المرحلة نتمنى له التوفيق
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2 - حمزة الأحد 13 يناير 2019 - 14:54
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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3 - غزلان الأحد 13 يناير 2019 - 14:55
منذ ان تولى عزيز اخنوش قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار و الحزب أصبح يعمل بمنهجية عمل واضحة قائمة على المشاركة السياسية لكل المغاربة، و فتح نقاش عمومي حول من القضايا التي تشكل  اولويات يجب التركيز عليها لتحقيق اقلاع تنموي جديد.
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4 - مغربي الأحد 13 يناير 2019 - 14:55
الفكر الظلامي يهدد أمننا ومستقبل ابنائنا
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5 - كرموش الأحد 13 يناير 2019 - 14:55
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
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6 - مولا الأحد 13 يناير 2019 - 14:55
حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.
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7 - عبدو الأحد 13 يناير 2019 - 14:55
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال.. و الحمامة خير نموذج للحزب الذي يعبر عن المغاربة
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8 - حكيم الأحد 13 يناير 2019 - 14:56
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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9 - baha الأحد 13 يناير 2019 - 14:56
في الولايات السابقة قهرونا الحكومات خاصة ديال بنكيران بسياسات عمومية مستهدفة .. و الان المغاربة يستبشرون خيرا مع حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية لحل الأزمات
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10 - اخشو الأحد 13 يناير 2019 - 14:56
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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11 - عبدالصمد الأحد 13 يناير 2019 - 14:56
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !!
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12 - ياسمين الأحد 13 يناير 2019 - 14:56
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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13 - ولاء الأحد 13 يناير 2019 - 14:56
اعتقد أن مستقبل المغاربة سيكون زاهرا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقترحات التي جاءت في مسار الثقة تعد جواب شافي وحل ناجع للمعضلات الإجتماعية.
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14 - دولا الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل .
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15 - سمااااتي الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
الشبيبة التجمعية أصبحت رمزاً للعمل الجاد في تأطير الشباب و تكوينهم على قيم المسؤولية والمساواة والتماسك الاجتماعي.
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16 - سلين الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع.
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17 - منصوري الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز اخنوش يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
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18 - حسناء الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة من اجل خدمة القضايا الكبرى للوطن ، وفق برنامج واضح المعالم
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19 - آمال الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
السيد عزيز اخنوش من خلال مهمته كرئيس الحزب مكن المغاربة من الاسهام و المشاركة في بناء نموذج تنموي معقول من خلال النقاشات التي عبرو فيها عن همومهم و حاجياتهم الحقيقية .
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20 - مكناسي الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
الفكر الظلامي هو فكر رفع أسعار المحروقات رغم انخفاض ثمن البترول والاغتناء على حساب الشعب.
نتوما السياسيين كاملين فحال فحال، ما يهمكم هو مصلحتكم الشخصية أولا وقبل كل شيء.
لك الله يا وطني.
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21 - كبيرة الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة.
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22 - عسى الأحد 13 يناير 2019 - 14:57
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة من اجل خدمة القضايا الكبرى للوطن ، وفق برنامج واضح المعالم
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23 - طامو الأحد 13 يناير 2019 - 14:58
الفقر والهشاشة هم أعداء حزب التجمع الوطني للأحرار لذلك نحن سند لهم وندعم مسارهم حبا في بلدنا ومساهمة منا في الرقي به.
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24 - وردة الأحد 13 يناير 2019 - 14:58
الاحرار يسيرون في خط صحيح نحو التألق، والحزب اليوم يعد أحسن هيئة سياسية منظمة في المغرب.
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25 - العربي الأحد 13 يناير 2019 - 14:58
تحية عالية لشبيبة حزب الحمامة على تفاعلها السريع مع المستجدات الوطنية و السياسية.
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26 - البديل.. الأحد 13 يناير 2019 - 14:58
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة والطريقة التي يشتغلون بها، وأتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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