24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/01/2019
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
- مجلس البيضاء يواجه عشوائية "محطة أولاد زيان" بمليوني درهم
- الموت يهدد ملايين الأفراد بسبب الألياف الغذائية
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- سنة أمازيغية سعيدة للجميع
مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
عبد الهادي بلخياط يسترجع الوعي وحالته الصحية تتحسن في الرشيدية (4.00)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (134)
- حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران" - (104)
- الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة - (93)
- العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم - (90)
- أخنوش والفكر الظلامي - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أشهر صانع طاجين بالبيضاء
الأحد 13 يناير 2019 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - علي الأحد 13 يناير 2019 - 18:42
الله يعز الطاجين ديال الدار اقل تكلفة وتأكل طعام صحي حتي الشبع.
ماكولات المقاهي لا تشبع العين ولا البطن زيادة علي مخاطر التسمم والثمن المرتفع
ماكولات المقاهي لا تشبع العين ولا البطن زيادة علي مخاطر التسمم والثمن المرتفع
2 - Peace الأحد 13 يناير 2019 - 18:49
مممم و الله الى شهيتونا فشي طجين تقليدي يكون بنين, يقال ان الرجال يعرفون طبخ الطاجن احسن من النساء. اودي اااش غادي دير فالخاريج? راه امالين الخاريج هوما لي خاصهوم يجيوا لعندك ياكلو الطواجن, لانه يقال ان الطواجن المطوخة فالمغرب تطلع بنينة احسن من الخارج, هذا لغز مازال ما عرفوش السبب بشكل علمي, المهم داو معاهوم العطرية من المغرب وخا هكاك ما صدقش. واخا زعما هاذ الفكرة مزيانة, لانه هنا فالمانيا ما انينش شي مطاعم مغربية يعني فالمستوى و قليلة بزاف. خاصك تمشى حتى الفرانكفورت او برلين, عاد تلقى شي جوج مطاعم بسيطة. للاسف!
3 - زكرياء المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 19:01
شهية طيبة لجميع المغاربة بالصحة والراحة
4 - المهاجر الأحد 13 يناير 2019 - 19:06
نعم طاجين زين ولكن أنصح اخواني المغاربة من القلب أن يعتنوا بمضهرهم. ...انا لدي مشروع بأروبا ولدي خبرة طويلة مع الزبائن. ...اعتنوا بمضهركم. ..لباس الخدمة يجب أن يكون نضيف ....نفس الشيء بالنسبة للعمال خصوصا المقاهي والمطاعم ....وأخيرا النضافة في الأكل والإتقان في التقديم ....وانصحكم كدلك في توضيف النساء لأنهم هم من لهم اختصاص في النضافة وقوة الملاحضة. ...وأتمنى لكم التوفيق. ...أراهن أن هد مول الطواجن لو طور مشروعه بنسبة قليلة بما قلت في التعليق. ..أضمن له أرباحا مضاعفة ست مرات وعمال ست مرات ...وإنقاذ ست عائلات من الفقر ...أخوكم في الله
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4