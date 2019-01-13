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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أشهر صانع طاجين بالبيضاء

أشهر صانع طاجين بالبيضاء

الأحد 13 يناير 2019 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - علي الأحد 13 يناير 2019 - 18:42
الله يعز الطاجين ديال الدار اقل تكلفة وتأكل طعام صحي حتي الشبع.

ماكولات المقاهي لا تشبع العين ولا البطن زيادة علي مخاطر التسمم والثمن المرتفع
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23
2 - Peace الأحد 13 يناير 2019 - 18:49
مممم و الله الى شهيتونا فشي طجين تقليدي يكون بنين, يقال ان الرجال يعرفون طبخ الطاجن احسن من النساء. اودي اااش غادي دير فالخاريج? راه امالين الخاريج هوما لي خاصهوم يجيوا لعندك ياكلو الطواجن, لانه يقال ان الطواجن المطوخة فالمغرب تطلع بنينة احسن من الخارج, هذا لغز مازال ما عرفوش السبب بشكل علمي, المهم داو معاهوم العطرية من المغرب وخا هكاك ما صدقش. واخا زعما هاذ الفكرة مزيانة, لانه هنا فالمانيا ما انينش شي مطاعم مغربية يعني فالمستوى و قليلة بزاف. خاصك تمشى حتى الفرانكفورت او برلين, عاد تلقى شي جوج مطاعم بسيطة. للاسف!
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3 - زكرياء المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 19:01
شهية طيبة لجميع المغاربة بالصحة والراحة
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3
4 - المهاجر الأحد 13 يناير 2019 - 19:06
نعم طاجين زين ولكن أنصح اخواني المغاربة من القلب أن يعتنوا بمضهرهم. ...انا لدي مشروع بأروبا ولدي خبرة طويلة مع الزبائن. ...اعتنوا بمضهركم. ..لباس الخدمة يجب أن يكون نضيف ....نفس الشيء بالنسبة للعمال خصوصا المقاهي والمطاعم ....وأخيرا النضافة في الأكل والإتقان في التقديم ....وانصحكم كدلك في توضيف النساء لأنهم هم من لهم اختصاص في النضافة وقوة الملاحضة. ...وأتمنى لكم التوفيق. ...أراهن أن هد مول الطواجن لو طور مشروعه بنسبة قليلة بما قلت في التعليق. ..أضمن له أرباحا مضاعفة ست مرات وعمال ست مرات ...وإنقاذ ست عائلات من الفقر ...أخوكم في الله
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