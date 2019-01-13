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كُتّاب وآراء
سيدة تقتل زوجها بالرصاص
الأحد 13 يناير 2019 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زكرياء المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 16:30
سنة 2015 مسلحين ذبحو مواطن تونسي ومؤخرا تما الحكم عليهم بالإعدام فيجب أيضا على القضاء المغربي الحكم بالإعدام على متهمي جريمة شمهروش و المتهم في قطع رأس مرأة في إفران وهذه المرأة التي قتلت زوجها بالرصاص فيجب إعدامهم
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