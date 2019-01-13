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كُتّاب وآراء
أكال تعود إلى الشارع
الأحد 13 يناير 2019 - 18:18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - سوسي الأحد 13 يناير 2019 - 18:33
لا لجعل سوس منطقة رعوية بامتياز. اضعف الايمان تقاسم المراعي حول مناطق عدة عوض اغراق سوس بجحافل الرعاة الذين يعيثون فيها فسادا .
2 - بوجادي الأحد 13 يناير 2019 - 18:33
يرفعون أعلاما شبيهة برمز الشواذ ... وهم لا يشعرون... يسيء في العمق إلى أخلاق الأمازيغ الشرفاء، دليل قاطع على أن الجهات التي تقف وراء هذا لا علاقة لهم و لا صلة الأمازيغ والامازياغية...
تعليق غير لائق
-10
3 - ما الفائدة الأحد 13 يناير 2019 - 18:49
ما الفائدة من هاته الوقفات ؟ هل مشكلة المراعي في منطقة سوس من اختصاص مدينة الدار البيضاء ؟ ماذا تطلبون من ولاية الدار البيضاء بالضبط ؟
4 - ملاحظ الأحد 13 يناير 2019 - 18:53
هدا التفريط والميوعة والحرية الزاءدة تساعد فى المزيد من الفوضى وقد تؤدي الى فتنة لا حدود لها فليس كل ما تريده قبيلة ما يجب تحقيقه ولو بتغيير القوانين وخلق الفوضى خاصة عندما يتزامن دالك مع تلك الخرقة الهادفة للمزيد من الاحتقان والفوضى بين المغاربة
5 - أمازيغي بيضاوي الأحد 13 يناير 2019 - 19:18
أولا أعلق على هاد الشرويطة يعتقدون انها علم ومتى كانت علم الأمازيغ من سطرها وزينها بهد الألوان التي تعبر عن رموز الشواد من ينضم هاد الاحتجاجات التي تخرج عن مضمونها وتطالب بأشياء قبلية وعنصرية تكلم يا ضلامي يا احمد عصيد وجمعياتك وشاكلتك
نحن امازيغ بيضاويين لا يهمنا هاد الأمر الذي يفوح منه رائحة مقيتة تدعو للفتنة وحرب اهلية نعيش بسلام مع جميع مكونات هاد البلد بسلام وأخوة وصداقة لا للعنصرية المقيتة وليعش المغرب بكل من امازيغه وعربه
نحن امازيغ بيضاويين لا يهمنا هاد الأمر الذي يفوح منه رائحة مقيتة تدعو للفتنة وحرب اهلية نعيش بسلام مع جميع مكونات هاد البلد بسلام وأخوة وصداقة لا للعنصرية المقيتة وليعش المغرب بكل من امازيغه وعربه
6 - مغربي الأحد 13 يناير 2019 - 19:24
يجب ان تتدخل الدولة لمحاسبة كل من يرفع علما غير العلم الوطني فهذه خيانة للوطن و إهانة للعلم الوطني
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