24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/01/2019
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
- مجلس البيضاء يواجه عشوائية "محطة أولاد زيان" بمليوني درهم
- الموت يهدد ملايين الأفراد بسبب الألياف الغذائية
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- سنة أمازيغية سعيدة للجميع
مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
عبد الهادي بلخياط يسترجع الوعي وحالته الصحية تتحسن في الرشيدية (4.00)
- حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران" - (114)
- الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة - (100)
- العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم - (92)
- أخنوش والفكر الظلامي - (86)
- "عطلة 13 يناير" تحرّك فعاليات الحركة الأمازيغية تجاه مقر البرلمان - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فليفلة في المشفى العسكري
الأحد 13 يناير 2019 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - Mustapha الأحد 13 يناير 2019 - 20:19
اتمنى لك لالة زهور الطيبة المتواضعة الشفاء العاجل . الرشيدية
2 - mohamed الأحد 13 يناير 2019 - 20:43
بالشفاء انشاء الله يا اعز الممثلات في بساطته وتواضعك
3 - Peace الأحد 13 يناير 2019 - 20:45
نتمنى للفنانة المغربية المرحة زهور السليماني الشفاء العاجل, ما كانش عليها تبقى حتى توصل حتى هاد الحالة و العناية المركزة, كان عليها مرة مرة دوز على راسها. اوا دابا مكتاب, الله شافيها.
4 - المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 20:49
بالشفاء العاجل إن شاء الله و عافاك الله من كل مكروه ممثلة قديرة.قلوبنا معك بالدعاء و عائدة ان شاء الله للميدان و للعطاء.
5 - حسناوي وافتخر الأحد 13 يناير 2019 - 20:51
اتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى
6 - غيثة الأحد 13 يناير 2019 - 20:54
شفاك الله و عافاك فنانتنا القدير و رفع عنك كل ما ينهك بدنك.....اللهم رب الناس اذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما...☝️
7 - عبد العزيز الأحد 13 يناير 2019 - 20:54
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت، اللهم شافيها انت الشافي، وأنت على كل شيئ قدير.انسانة محبوبة لدى الجمهور المغربي. ونتمنى لها ان تمر العملية على أحسن ما يرام.
8 - Brahim G. الأحد 13 يناير 2019 - 20:56
اللهم اصلح مدارسنا ومستشفياتنا على يد القوات المسلحة الملكية المغربية . انك سميع مجيب. اللهم انصر الجيش الملكي المغربي اللهم انصر كل مغربي حر وكل مغربية حرة نصرا مبينا. اللهم احفظ المملكه المغربيه من طنجة إلى لكويرة بما حفظت به الذكر الحكيم الى ان ترث الكون
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8