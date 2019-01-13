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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فليفلة في المشفى العسكري

فليفلة في المشفى العسكري

الأحد 13 يناير 2019 - 20:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Mustapha الأحد 13 يناير 2019 - 20:19
اتمنى لك لالة زهور الطيبة المتواضعة الشفاء العاجل . الرشيدية
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23
2 - mohamed الأحد 13 يناير 2019 - 20:43
بالشفاء انشاء الله يا اعز الممثلات في بساطته وتواضعك
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11
3 - Peace الأحد 13 يناير 2019 - 20:45
نتمنى للفنانة المغربية المرحة زهور السليماني الشفاء العاجل, ما كانش عليها تبقى حتى توصل حتى هاد الحالة و العناية المركزة, كان عليها مرة مرة دوز على راسها. اوا دابا مكتاب, الله شافيها.
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9
4 - المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 20:49
بالشفاء العاجل إن شاء الله و عافاك الله من كل مكروه ممثلة قديرة.قلوبنا معك بالدعاء و عائدة ان شاء الله للميدان و للعطاء.
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5
5 - حسناوي وافتخر الأحد 13 يناير 2019 - 20:51
اتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى
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2
6 - غيثة الأحد 13 يناير 2019 - 20:54
شفاك الله و عافاك فنانتنا القدير و رفع عنك كل ما ينهك بدنك.....اللهم رب الناس اذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما...☝️
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7 - عبد العزيز الأحد 13 يناير 2019 - 20:54
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت، اللهم شافيها انت الشافي، وأنت على كل شيئ قدير.انسانة محبوبة لدى الجمهور المغربي. ونتمنى لها ان تمر العملية على أحسن ما يرام.
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1
8 - Brahim G. الأحد 13 يناير 2019 - 20:56
اللهم اصلح مدارسنا ومستشفياتنا على يد القوات المسلحة الملكية المغربية . انك سميع مجيب. اللهم انصر الجيش الملكي المغربي اللهم انصر كل مغربي حر وكل مغربية حرة نصرا مبينا. اللهم احفظ المملكه المغربيه من طنجة إلى لكويرة بما حفظت به الذكر الحكيم الى ان ترث الكون
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2
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