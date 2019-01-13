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كُتّاب وآراء
غضب مشجعي اتحاد طنجة
الأحد 13 يناير 2019 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الراضي الأحد 13 يناير 2019 - 20:32
فريق اتحاد طنجة ليس له تاريخ كبير كالرجاء والوداد والجيش مثلا، فريق قد يتألق سنة او سنتين ثم ينزل الى مستواه المعهود في احدى المراتب الخمس الاخيرة وربما قد ينتهي ذلك الى السقوط وبالتالي اللعب في الدرجة الثانية وهذا هو حال فريق اتحاد طنجة منذ عقود ولهذا على الجمهور ان يكون واقعيا ولا ينتظر المعجزات.
2 - footeux الأحد 13 يناير 2019 - 20:38
Estimez vous heureux , avec une équipe de chèvres l’entraîneur a réussi le nul
3 - مواطنة الأحد 13 يناير 2019 - 20:43
الاتحاد سوف تصبح من اكبر الفرق في المغرب
لأن لها جمهور كبير و متعطش مسألة وقت و سوف يتم الاستثمار في النادي بجلب لاعبين كبار من طرف شركات الي فطنجة و كل هذا طبعا بعد اقالة الرئيس الي كامبو .. بركان طلعات بالرئيس ديالها.. ولكن للاسف ماعندهمش جمهور.
مدينة تكبر كطنجة ... لابد ان يصير لها فريق كبير
لأن لها جمهور كبير و متعطش مسألة وقت و سوف يتم الاستثمار في النادي بجلب لاعبين كبار من طرف شركات الي فطنجة و كل هذا طبعا بعد اقالة الرئيس الي كامبو .. بركان طلعات بالرئيس ديالها.. ولكن للاسف ماعندهمش جمهور.
مدينة تكبر كطنجة ... لابد ان يصير لها فريق كبير
4 - رشيد الفتحي الأحد 13 يناير 2019 - 20:49
اقول لجمهور اتحاد طنجة لا تتخلو على فريقكم " فلكل فرس كبوة" فريقكم يحتاج اليكم الآن اكثر فاكثر . المساند الحقيقي لا يشترط و لا يغصب بل يقف مع فريقه مهما كانة الظروف. لابد من الليل ان ينجلي.
5 - سطاتي الأحد 13 يناير 2019 - 21:02
مع الأسف الكل هاوي في طنجة.من المسير إلى المحب.كيف يعقل فريق مقبل على مقابلات افريقية ويقيل المدربين.اعتقد انه عند الرجوع من مصر سيتم إقالة المدرب.
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