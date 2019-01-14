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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية

أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية

الاثنين 14 يناير 2019 - 16:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdelghani الاثنين 14 يناير 2019 - 17:22
عاشت اكادير و لا عاش من لم يعشقها ...
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11
2 - الواقع و الفنتازيا الاثنين 14 يناير 2019 - 17:39
نحن من أبناء المنطقة تلبرجت القديمة،ومن منكوبي الزلزال،لم أسمع أو أرى إحتفالات السنة الأمازيغية إلى مؤخرا،هناك إحتفالات لها علاقة بالفلاحة،وقت الحرث فقط،الأن اصبحنا في عرض الأزياء،وكتاب الدون كيشوت بالأمازيغية،من فضلكم دعو الثقافة الأمازيغية،ثقافة شفاهية،فيها أغاني،قصص،شعر،أهازيج،وأزياء تقليدية دون فاشيون،لو كانت لغة العلم والعلوم،ولو كان شمال إفريقيا محرك العالم في الإقتصاد والتجارة،لتعلمها العرب والعجم،السند والهند.إقليم الباسك وكتالونيا،يدرسون لغتهم فالمدارس،ودخلهم 33 ألف يورو سنويا للفرد،إن كانت أي منطقة في المغرب تنعم ولو بنصف هاد الدخل،لدهب لها الناس من كل حدب وصوب.
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3 - سلام س الاثنين 14 يناير 2019 - 17:48
ارحتم واسترحتم احتفلوا كما تشاؤون وفى اي يوم تشاؤون ولكن دون ان تفرضوه على غيركم ولا على الشعب المغربي هدا يوم فلاحي يرمز لتشبت الانسان بارضه احتفلوا به فانتم احرار ودون ان تكسروا رؤوسنا بمطالب لا علاقة لها بللاسلام والمسلمين
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