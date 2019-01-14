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كُتّاب وآراء
مع أخ ضحية الحِجَامة
الاثنين 14 يناير 2019 - 18:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - يمهل ولايهمل الاثنين 14 يناير 2019 - 18:49
اش بغيت نقولك يااخي لك الله سبحانه والله العضيم حق اختك حتى غتاخدو إنشاء الله في الاخرة ماشي دبا
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