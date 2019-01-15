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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طلبة أمريكيون في هسبريس

طلبة أمريكيون في هسبريس

الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hicham Idrissi الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:25
Un gran saludo a todos estos estudiantes que se interesan por nuestro idioma, son norteamericanos de nacionalidad pero seguro son descendientes de
América Latina
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2 - مغربي قح أصيل الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:43
مرحبا بشباب أمريكا و غيرهم في المغرب .. وهنيئا لكل من علهم حرفا وكلمة و جملة من اللغة العربية و هادا هو عنوان التسامح و التعريف بالثقافة المغربية و تقريبها من الزوار فهم ضيوف في بلادنا و من واجبنا اكرامهم و حمايتهم و ادماجهم في محيطنا حتى يشفو غليلهم من اللغة العربية و من يدري قد تقودهم لمعرفة ديننا على أصله الحقيقي و ما يدعو إليه. اقرؤوا و تعلموا الدارجة و العربية فهي ستاخدكم لعالم جديد من العلم و الثقافة العربية بادابها و شعرها و رومانسيتها و ستعلمون أشياء قد تكون خافية عنكم فمرحبا بكم و ألف مرحبا.
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