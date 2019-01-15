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كُتّاب وآراء
احتاج ضد نزع الأراضي
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 12:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - FARHAT الثلاثاء 15 يناير 2019 - 13:18
انتم تبحثون عن خلق قلاقل ونزاعات ونشر العنصرية بين المغاربة .طالبتم بتقسيم اللهجة الأمازيغية فكان لكم ذلك .طالبتم بإعلان السنة الأمازيغية رغم أن الاحتفال بها معترف به بين المغاربة و لا تنسوا اننا أخوة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم. عن الإسلام والمسلمين لا فرق بين عربي و عجمي إلا بالتقوى. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا تنسوا أيضا أن الأصول العربية والبربرية من اليمن وان تاريخ العرب أعرق تاريخ في الكون . لأن السنة الهجرية سميت بذلك في عهد عمر بن الخطاب
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