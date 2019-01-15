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كُتّاب وآراء
قصة ذبح شاب في تامسنا
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - الله يرحموا الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:27
الشباب يضيع يا أمي. طلقوا علينا حشيش كتامة ؤ خلاونا ك يتامى. المخدرات و المخدرات تنخر ف المجتمع. الله يصبرك أ ممتي .
2 - rrr الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:34
لاحول ولا قوة الا بالله العلي الله يصبرك الوليدة والله ياخد الحق بلاد ولات فحال Colombia الله يلطف يا ربي
3 - عجوز الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:35
لاحولة ولا قوة الا بالله مادا حصل للمغاربة لم نعد نسمع الا دبح دبح دبح عدنا الى عهد السيبة كما كانوا يسمونها .على الدولة ان تستفيق من سباتها وتقوم بواجبها قبل فولت الاوان لان حالنا لايبشر بخير.
5 - خالد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:44
أمي إصبري على هذه الجريمة النكراء أما الفقيد فنسأل الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته .
أما المجرم فيستحق الإعدام لا شيئ آخر .
أما المجرم فيستحق الإعدام لا شيئ آخر .
6 - ابوسيبوعة الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:45
حكم الاعدام الذي لم يطبق في حق المجرمين هو سبب تفشي دصارت حمل السلاح الابيض واستعماله بحرية لو كان كل حرامي حمل سلاح ابيض وهدد به مواطنين دون ارتكاب جريمة يُضرب بعش سنوات سجن واذا قتل به اعدم المجرم على الفور لكنا في راحة مسماع هذه القصص المروعة لازهاق ارواح بريئة .
7 - مباشر الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:46
و هكذا يجب أن يعلم الذي سيبدأ في تعاطي المخدرات أو بيعها أنه سيصبح في يوم من الأيام قاتلا للنفس التي حرم الله قتلها..فهل تستحق نشوة المخدرات بأن تصبح يوما قتالا سفاكا .. ؟؟
رحم الله الضحية و صبر أهله .. و وجب توقيف أم القاتل التي كانت تشجعه على القتل فهذه تسمى المشاركة في القتل ..اللهم الطف بكبيرنا و صغيرنا يا رحمن يا رحيم..
رحم الله الضحية و صبر أهله .. و وجب توقيف أم القاتل التي كانت تشجعه على القتل فهذه تسمى المشاركة في القتل ..اللهم الطف بكبيرنا و صغيرنا يا رحمن يا رحيم..
8 - سرحان الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:46
حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم الفقيد بواسع رحمتك وارزق اهله وأمه الصبر والسلوان.لابد من تفعيل وتطبيق الاعدام في حق متل هؤلاء المجرمين القتلة
9 - عبدالله الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:11
اش هادشي ولى في المغرب ؟ واكولوه صافي سمحنا ليكم فيه منين المسوولين عاجبهوم الحال او ما بغاوش يخرجو قانون لحمل السلاح الأبيض وصانعيه وحامليه ومستعمليه ورآه هادشي ولى باين للاعمى بانه معمدا ، ولات البلاد بحال شي غابة.
اسيدي كولوها او خليوها غير ليكم عيفتونا فيها صافي كل نهار تسمع اخبار تا يقطع في القلب ، واش هادشي اما بلعاني او صابوطاج وحدة فيهم.
اييييخ اييييخ الجهل والامية باز للناس لي عايشين فيه.
اسيدي كولوها او خليوها غير ليكم عيفتونا فيها صافي كل نهار تسمع اخبار تا يقطع في القلب ، واش هادشي اما بلعاني او صابوطاج وحدة فيهم.
اييييخ اييييخ الجهل والامية باز للناس لي عايشين فيه.
10 - قايد راسو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:22
يجب اعادة النظر في العقوبات. هبة الدولة مشات، السبب هو الجمعيات الجبانة التي تنادي بإلغاء عقوبة، الجمعيات اصبحت تدافع عن المجرمين. لا تنسوا ايها المغاربة جريمة شمهروش، يجب المطالبة بالاعدام، لقد قالت ام واحدى الضحيتين بالحرف:« إن المغرب يعيش في فوضى......» واش فهامتو؟ يعني السيبا.
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