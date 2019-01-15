24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/01/2019
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الملك محمد السادس يبصم بقوة برامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط
- مواجهة ساخنة للمحامين تشعل ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية
- المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون"
- تنقيب "حزب الله" عن مناجم الذهب بفنزويلا يورط الرئيس مادورو
- إسبانيا تعتقل العشرات في بطولة غير قانونية للديوك
مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)
واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)
- بنكيران: أرفض الملكية البرلمانية.. و"اليسار المتطرف" يهدد الدولة - (162)
- رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران - (78)
- سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية - (78)
- أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد - (73)
- الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتراق حافلة وسط البيضاء
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - khaald الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:14
عادي جدا. ممكن إعادة تاهيلها من جديد و استعمالها و عادي
2 - الهاتر الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:23
انا الى سعفوني غير يخليوه داك الكاركاص ديال الطوبيس تماّ يبقى تدكار من مخلفات المستعمر .... خصوصاً ان العقد ديال الشركة الفرنيسة و جماعة الدار البيضاء انتهى و مازالت الحافلات قيد الاستعمال ...
3 - وديع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:31
السؤال المطروح أين نحن لوقعت كارثة هل لنا القدرة في الخروج منها .....لاأظن والله يلطف بينا لان لاقدرةً لنا حتى اطفاء حافلة .....
4 - ملاحظ الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:35
لاحول ولا قوة إلا بالله ، اتقوا الله ياعباد الله فالمواطنين ، ما نستغرب له هو أن السيارات تمر بالقرب من الحافلة التي تحترق كأنها تمر بمشهد رومانسي أولوحة مالوفة من واقع يندى له الجبين ، على كل واحد أن يعرف أنه يجني على أسر ويجني على المجتمع باستهتاره ، يا أصحاب شركات النقل العمومي قوموا بصيانة لحافلاتكم فأنتم مسأولون أمام الله في هذه المآسي التي تقع .أتمنى ان يكون كل غيور على وطنه أن لايركب في الحافلات المهترئة لأنه من الأفضل أن يصل متأخرا إلأى وجهته بدل أن لايصل بالمرة أو قد يكون مفحما داخل هذه الشبه حافلة .
5 - حارس خاص الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:40
اولا الحمد لله على سلامة الركاب!
ثانيا شكرًا لافراد الوقاية المدنية!
ثالثا نصيحة لافراد الوقاية المدنية في مثل هذه الحالات نبدأ بإخماد النار والجهة القريبة من المحلات السكنية والتجارية ثم بعد ذلك الجهة المواجهة للشارع لانها اقل خطورة. وأيضا ملزوم على كل فرد من أفرادها ان يلبس الخودة الواقية واللباس الضروري.
ثانيا شكرًا لافراد الوقاية المدنية!
ثالثا نصيحة لافراد الوقاية المدنية في مثل هذه الحالات نبدأ بإخماد النار والجهة القريبة من المحلات السكنية والتجارية ثم بعد ذلك الجهة المواجهة للشارع لانها اقل خطورة. وأيضا ملزوم على كل فرد من أفرادها ان يلبس الخودة الواقية واللباس الضروري.
6 - علال كبور الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:40
طبيعي وحتمي عندما تكون حافلات تقطعت أوصالها في باريس عند ماما فرنسا وجلبت عبر صفقات مشبوهة على انها جديدة فرضت بموافقة او تواطء السلطات الوصية . ولا من مساءلة وليست المرة الاولى والاخيرة فحوادث حافلات البيضاء تقع يوميا .
7 - Abdeslam الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:41
حافلات الخردة مازالت في الخدمة
15 سنة من العمل و حلفوا ميبدلوهم
...
من المسؤول عن المراقبة من هو هذا الشخص الذي لا يقوم بعمله
....
الدار البيضاء تستحق الأفضل
15 سنة من العمل و حلفوا ميبدلوهم
...
من المسؤول عن المراقبة من هو هذا الشخص الذي لا يقوم بعمله
....
الدار البيضاء تستحق الأفضل
8 - ADAM الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:42
مرة أخرى حافلات الموت تحترق و مجلس المدينة لا يريد أدراء طلب عروض لدخول شركات جديدة للنقل تحترم شروط السلامة و أدمية ركابها
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8