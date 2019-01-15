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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مخزني يعتدي على صحافي

مخزني يعتدي على صحافي

الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - غير راضية على الوضع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:39
اش هاد المستوى باركا من العنف قلة الترابي عجباتك صحتك ولا الكسوة لي لابس اوا الله يعطي الصحة لي صورك تمشي تربى احسن
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7
2 - الكلام النابي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:39
يجب على القضاء أن يرتب الجزاء على هذه الأفعال المخزية لدولة الحق و القانون و المؤسسات
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4
3 - المتتبع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:41
هذا المسؤول الامني مشتاق للاستعمار ولايام البصري اين انت يا وزير الداخلية اين انت يا مدير الامن الوطني ما هذا هل يريدون ارجلع المغرب الى سنوات الرصاص لا والف لا يجب ان يفصل ويعاقب ليكون عبرة لامثاله
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4 - moha الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:41
لك الله يا وطني العربة لمن استطاع من هذه الرقعة الجغرافية الملعونة.
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5 - قدور الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:41
شيء مؤسف حقا ان نرى رجل أمن يعتدي بدون حق على مواطن يقوم فقط بعمله، رجل الأمن مهمته حماية المواطن وليس الاعتداء عليه.
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6 - حسام الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:50
أول حاجة تعاقب عليها هي كلمة الإستعمار ولكن كل من إرتدى خنشة فوق ضهره يطغى كفاكم عكرة في أبناء الشعب ان الله يمهل ولايهمل......
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