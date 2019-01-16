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كُتّاب وآراء
حريق سوق الجملة بالبيضاء
الأربعاء 16 يناير 2019 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - karim الأربعاء 16 يناير 2019 - 16:21
C’est l’imprudence du peuple
Le peuple est l’origine de toute sorte de problème
Ils vont pleurer maintenant c’est la faute à l’état
Le peuple est l’origine de toute sorte de problème
Ils vont pleurer maintenant c’est la faute à l’état
2 - %%%%% الأربعاء 16 يناير 2019 - 16:48
comme par hasards apres la greve des camioneurs et la greve des grossistes un incendie ce declare dans le marché de gros .un cour sercuit du a l insalubrité du souk qui doit etre déplacé vers un lieu encore inconnue .vous ne voyez pas que c devenue classique
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