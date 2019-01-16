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كُتّاب وآراء
أخنوش والاتفاق الفلاحي
الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
1 - ياسمين الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:17
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
2 - السعدي منير الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:19
محاولات يائسة من طرف مرتزقة البوليزاريو المسخرة من طرف الجارة الجزائر التي أرقها التطور والريادة الافريقية التي حققها المغرب
3 - ليلاس الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:20
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة تساهم بكل الامكانيات في انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، و هذا ما يحتاجه الفلاح، خاصة الصغير منه
4 - أنيير الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:21
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
5 - كنزوو الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:22
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
6 - عماااد الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:22
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
7 - مصطفي الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:23
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع .
8 - عثمان الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:23
نحن في حاجة الى وزراء اكفاء امثال عزيز اخنوش
9 - كبييير الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:24
من حقنا اليوم أن نفتخر بوزارتنا في الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و كل المعارض المنظمة على مدار السنة لا يمكنها إلا أن تساهم و تعزز من نسب التعريف بمختلف المنتجات الفلاحية المدعومة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
10 - غزلان الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:24
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب
11 - عيسى الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:24
النمودج التنموي المغربي رهين بالاهمية التي يتم ايلاؤها للقطاع الفلاحي.
12 - عمر بن بيه ولد سيدي مولود الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:24
لم ينجح البوليزاريو في مسعاه والحمد لله حققنا هذا النصر للصحراء المغربية وللشعب الصحراوي المغربي
13 - غزلان الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:24
الفلاحة في عهد الوزير تطورت كثيرا و يشهد بذلك العدو و الصديق واصل العمل الجاد فالمغرب بحاجة الى امثالك
14 - عبدالصمد الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:24
الفلاحة المغربية والصيد البحري في طريقهما الصحيح و الارقام تبين على ان الوزارة الوصية على القطاعين تقوم بمجهودات كبيرة تشجيع وتجويد المردودية
15 - hanane hanane الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:25
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. وهذا شرف لنا
16 - تاليا الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:25
تحقيق نتائج متميزة في مجال الانتاج لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة
17 - يباب رقية الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:25
نريد معرفة التفاصيل حتى نتبين افضل كمواطنين...
18 - سالم الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:25
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
19 - سمير الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:25
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب
20 - amal lmir الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:26
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
21 - سلميانو الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:26
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
23 - رؤية الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:26
الفلاح المغربي مسرور جدا بما حققه المغرب في مجال الفلاحة.
24 - عماد الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:26
قطاع الفلاحي انتعش مع وزير الفلاحة النشيط والدليل ارتفاع حجم الصادرات ورضى الفلاحيين الصغار والكبار على وزير مثله وفقه الله وزير أفعال بعيدا عن بلابلا
25 - انور الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:26
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
26 - برافووووو الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:27
المشاريع و البرامج التي انجزتها وزارة الفلاحة عرفة نجاعة و فعالية في تنزيلها و هذا بفضل السياسة المتبعة في التواصل و التتبع عن قرب و في الميدان من طرف الوزبر
27 - dina الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:27
أجندة وبرنامج كبير لوزير الفلاحة والصيد البحري، ومجهود يبدل كل يوم من أجل مواصلة تطوير القطاع من كل النواحي، برااافوووو
28 - نادية الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:27
المغاربة يستبشرون خيرا بهذا الانجاز . الصحراء مغربية ولا عزاء للحاقدين
29 - زولا الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:27
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
30 - امال مهير الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:28
السيد الوزير يسهر بنفسه على مراقبة و تدبير القطاع الفلاحي لتكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع.
31 - nawfal الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:28
تحقيق نتائج متميزة في مجال الانتاج لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير الذي يجوب المملكة طولا و عرضا للوقوف على تنفيذ و تتبع المشاريع المبرمجة.
32 - سمو الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:28
السيد وزير الفلاحة رجل المرحلة اتبث جدارته من خلال العمل و المعقول و ضل دوما في مستوى انتظارات المغاربة
33 - نورا الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:28
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
34 - بحطي الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:28
الفلاحة المغربية والصيد البحري في طريقهما الصحيح و الارقام تبين على ان الوزارة الوصية على القطاعين تقوم بمجهودات كبيرة تشجيع وتجويد المردودية
35 - يعقوب المنصور الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
النمودج التنموي المغربي رهين بالاهمية التي بتم ايلاؤها للقطاع الفلاحي.
36 - حكبم الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة من أحسن الناس اللي دازو فالمغرب
37 - إدمالك الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
هذه استراتيجية السيد وزير الفلاحة التسريع بوثيرة انجاز المشاريع و التحسيس و التواصل عن قرب مع الفئات المستهدفة نتمنى صراحة ان يكون باقي رجال الدولة مثل السيد اخنوش
38 - هلالة الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
الله الوطن الملك . المغرب فيه رجال مايقدر عليه لا بوليزاريو لا والو
39 - حمودة الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
40 - nadine الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
السيد الوزير رجل العمل و يتميز بابداعه و اجتهاده في التخطيط و تنزيل البرامج و المشاريع
41 - ghita الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:29
مصادقة الأوربيين على اتفاقية الصيد والزراعة هي اعتراف منهم بسيادته على صحراءه والفضل يرجع لكن سهر على هذا الملف بجدية كبيرة
42 - العسري الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:30
وزارة الفلاحة في مستوى التطلعات من جديد، بفضل حنكة السيد ٲخنوش، فمزيدا من التٲلق
43 - نبيلة الساسي الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:30
اوا لباس بعدا عندنا مصدر مهم ندخلو منو شوية ديال العائدات حنا غير كانخسرو
44 - عباااس الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:32
النجاح و التميز هما صفتان ملازمتان للسيد الوزير طيلة مدة تدبيره لقطاع الفلاحة و هذا راجع لعمله المستمر و الفعال
45 - ليلى الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:34
شكرا جزيلا للسيد وزير الفلاحة، وفقك الله احسن وازير
46 - مهاجر امازيغي الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:34
فكل شهر اخرج لينا السيد أخنوش واقول راه فرحان لان الاتفاق تم بين المغرب وأوروبا الدليل في كل محلات تجارية بأوروبا نجد خضر وفواكه اسبانيا البرتغال اسرائيل وبعض دول اروبا و سلع محلية كفى من المغالطات .هاد حملة انتخابية قبل اوانها السي اخنوش
47 - منير الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:36
لم ترهبنا المحاكم الأوروبية ولا مرتزقة البوليزاريو فموقف المغرب ثابت وهذا ما ساهم في تحقيق هذا الانجاز
48 - amahrouch الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:40
l3aaaaz L had rajel,c est le prochain premier ministre
49 - امانوز الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:41
عمل جبار يتم القيام به من أجل تأكيد الدور الريادي للمغرب في علاقاته مع الضفة الأخرى.
50 - ام كلثوم الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:42
و يتواصل مسلسل الانجازات في قطاعات حيوية كالفلاحة و الصيد البحري.
51 - عبد الله الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:43
هادشي مفرح و مهم بالنسبة للمغرب الذي يعد رائدا في قطاع الصيد البحري
52 - بحري الأربعاء 16 يناير 2019 - 19:44
الحمد لله هادشي تيفرح و غادي اكون عندو الأثر ديالو على البلاد
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