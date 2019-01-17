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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العلمي يُطمئن التجار

العلمي يُطمئن التجار

الخميس 17 يناير 2019 - 00:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ملوك الخميس 17 يناير 2019 - 00:53
انتم الامل يا وزراء التجمع هذا النضنون فيكم
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2 - تاجر الخميس 17 يناير 2019 - 00:54
برافووووو سي العلمي راك قايم بالواجب ديالك
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-3
3 - حكبم الخميس 17 يناير 2019 - 00:54
هنيئااااا لن بك يا ربي تكون عندنا حكومة بحالك وبحال وزراء اباحرار كون زدنا القدام
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-4
4 - عبد المالك الخميس 17 يناير 2019 - 00:55
هذا ما يريده المواطن وزراء يستمعون له ويجدون حلولا لمشاكله بالتوفيق لهذا الوزير الكفاءة
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5 - محمادي الخميس 17 يناير 2019 - 00:55
الحمد لله ملي تفهمات الحكومة المشكل ديال التجار
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0
6 - السعدي الخميس 17 يناير 2019 - 00:56
حزب التجمع ينهج المقاربة التشاركية، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاعات التي يشرف عليها وزراء الحزب.
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7 - نزىو الخميس 17 يناير 2019 - 00:56
اجي ابن كيران تقرى اجي احزب الندالة تسمع الناس لخداميييييين وبغين للخير للبلاد بقات فلايف
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8 - بشرى الخميس 17 يناير 2019 - 00:56
شكرا للسيد الوزير على هذا التوضيح المهم
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9 - حبوبة الخميس 17 يناير 2019 - 01:02
برافو السيد العلمي على إطكىنانك للتجار في هذا الموضوع الحساس
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