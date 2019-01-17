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كُتّاب وآراء
العلمي يُطمئن التجار
الخميس 17 يناير 2019 - 00:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
3 - حكبم الخميس 17 يناير 2019 - 00:54
هنيئااااا لن بك يا ربي تكون عندنا حكومة بحالك وبحال وزراء اباحرار كون زدنا القدام
4 - عبد المالك الخميس 17 يناير 2019 - 00:55
هذا ما يريده المواطن وزراء يستمعون له ويجدون حلولا لمشاكله بالتوفيق لهذا الوزير الكفاءة
5 - محمادي الخميس 17 يناير 2019 - 00:55
الحمد لله ملي تفهمات الحكومة المشكل ديال التجار
6 - السعدي الخميس 17 يناير 2019 - 00:56
حزب التجمع ينهج المقاربة التشاركية، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاعات التي يشرف عليها وزراء الحزب.
7 - نزىو الخميس 17 يناير 2019 - 00:56
اجي ابن كيران تقرى اجي احزب الندالة تسمع الناس لخداميييييين وبغين للخير للبلاد بقات فلايف
9 - حبوبة الخميس 17 يناير 2019 - 01:02
برافو السيد العلمي على إطكىنانك للتجار في هذا الموضوع الحساس
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