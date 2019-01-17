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كُتّاب وآراء
المغرب والاتحاد الأوروبي
الخميس 17 يناير 2019 - 12:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - wood الخميس 17 يناير 2019 - 12:34
تجديد الإتفاق الفلاحي بين المغرب و الإتحاد الأوروبيين كان من المفروض أن يتم في شهر يوليوز أو غشت من السنة الماضية ، و قد تأخر حسب ما يدعون بسبب قرار المحكمة الأوروبية التي أعتبرت أن الصحراء ليست جزءا من المغرب ، لكن على ما يبدو ان الأسباب الحقيقية التي جعلت هذا الإتفاق يتعثر كل هذا الوقت هي خلافات حادة بين الدول الأوروبية حول هذا ( الإتفاق الغنيمة ) . فحكم المحكمة كان وراءه جهات ترى أنها لم تحصل كفاية أو تم إقصاءها ، ففرنسا حصلت على نصيبها بصفقة البراق و القمرين الوهميين و هي تمتص الإقتصاد المغربي طول الوقت ، اما الإسبان فيملكون اسطول ضخم من سفن الصيد التي تجرف الأخضر و اليابس في البحر ، أما بعد أن توافقوا على كيفية توزيع الغنيمة فيما بينهم فوجدوا تخريجة لإبرام هذا الإتفاق تحت ذريعة أنهم أستشاروا الساكنة التي ستستفيد ماديا منه . و لا يستبعد أن يكون خروج بريطانيا من الإتحاد بسبب خلافات حول غنائم المستعمرات السابقة ، أما المخزن فلا حول و لا قوة له و إنما يبصم على ما يقرره الأخرون ، و كل هذا الهرج هو مسرحية للتغطية على خلافات الدول الأوربية حول توزيع الغنيمة !!؛
2 - نعمان الخميس 17 يناير 2019 - 12:45
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
3 - ايمان الخميس 17 يناير 2019 - 12:46
العز للمغرب والعز للمغاربة نداء للمسؤولين يزيدو بهد البلاد لقدام
5 - عزيم الخميس 17 يناير 2019 - 12:47
الحمد لله بلدنا الغالي وراءه ناس ذات كفاءة عالية ولن يتخذون اي قرار الا اذا كان فصالح الوطن والمواطنين.تحياتي
6 - الياس الخميس 17 يناير 2019 - 12:48
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستؤتي اكلها و لو بعد حين
7 - كلثوم الخميس 17 يناير 2019 - 12:48
من حقنا كمغاربة ان نفتخر بكل ما انجزته وزارة الفلاحة كتجربة رائدة على المستوى الدولي و القاري.تحياتي
8 - سوسي الخميس 17 يناير 2019 - 12:55
بفضل الخطط التي يسير عليها المغرب في تسير و تدبير شوؤنه الداخلية جعل الاتحاد الاوروبي التشبت بشراكته مع المغرب
9 - nasser karim الخميس 17 يناير 2019 - 12:58
للاتحاد الأوروبي لديهم مصالح معنا و اكيد سيتضررون من إلغاء اي اتفاق مع المغرب ....بلدنا الغالي أصبح قوي بكفاءاته
10 - hassan الخميس 17 يناير 2019 - 12:59
صدعتو لنا راسنا كل مرة اتفاق الصيد فين هما فلوسو بعدا ،؟
11 - روداني الخميس 17 يناير 2019 - 13:06
لقد اصبح المغرب خصوصا في القطاع الفلاحي من اقوى الاقتصادات في العالم
12 - tawfik الخميس 17 يناير 2019 - 13:14
المغرب و الاتحاد الاوروبي يواصلان علاقاتهما و شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، أبى من أبى وشاء من شاء.
13 - أيمن الرباطي الخميس 17 يناير 2019 - 13:15
السلام عليكم
المغرب يبيع بحاره بأرخص الأثمان لترضى عنه أروبى و تقول له الكلمة السحرية "الصحراء مغربية" عندما يفرغ المنتوج السمكي مذا سيعطون لأروبا .
المغرب يبيع بحاره بأرخص الأثمان لترضى عنه أروبى و تقول له الكلمة السحرية "الصحراء مغربية" عندما يفرغ المنتوج السمكي مذا سيعطون لأروبا .
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