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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المتاجر تغلق الأبواب بالعاصمة

المتاجر تغلق الأبواب بالعاصمة

الخميس 17 يناير 2019 - 14:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ريفي الخميس 17 يناير 2019 - 14:34
حتى انا سديت الحانوت فى تطوان من يتضامن معى ؟؟؟؟؟؟
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18
2 - مهاجر الخميس 17 يناير 2019 - 14:40
المتدخل الاخير كلامه في الصميم..يجب اشعار الناس بالاضراب على الاقل 48 ساعة قبل...والاضراب حق مشروع.وشكرا
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12
3 - السلاوي الخميس 17 يناير 2019 - 14:42
السلام عليكم اخوتي يقول المثل المغربي ( لي بغا ايسيق الدروج تيبداهم من الفوق مشي من التحت ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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16
4 - الهاشمي الخميس 17 يناير 2019 - 14:44
حكومة إرتجالية وحكومة هواة، قرارات رعناء تكبد الإقتصاد الوطني خسائر فادحة.
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12
5 - ابو طارق الخميس 17 يناير 2019 - 14:45
كما اتفق تجار التقسيط على الزبون واغلق ابواب دكاكينهم في وجوهنا فانتفق نحن الزبائن ونقاطعهم عوض اليوم يومين او اكثر حتى نرى من المحتاج للآخر هناك المساحات الكبرى .فالبادئ اظلم.
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-28
6 - مراكشي الخميس 17 يناير 2019 - 14:47
بغينا القانون يتطبق وعلى الجميع واللي كيرفض الفاكتورة فهو غشاش ومتلاعب بمصالح الوطن بغينا كلشي يخلص الضريبة براكا من ثقافة التخلويض والتهرب الضريبي والقفوزية الخاوية والغريب ان هذه الثقافة متجدرة في المغربي كتلقاه كيصلي ويعبد من جهة ويشفر فلوس الدولة من جهة اخرى العفوووووووو
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-16
7 - رضوان الفتحي الخميس 17 يناير 2019 - 14:51
سكان المدينة العتيقة بالرباط ذهبوا نحو مدينة سلا للتبضع لأن ابنائهم سيموتون جوعا علما ان اصحاب المحلات التجارية الصغرى مغلقة ابوابها بسبب الاضراب مند صباح يوم الخميس 17 يناير 2019.
مصائب قوم عند قوم فوائد كما هو الحال لبعض الباعة المتجولين وبعض الساكنة بحيث اصبحوا يبيعون الخبز والحلويات داخل منازلهم زيادة على بعض الماكولات الخفيفة كالسردين مقلي والبادنجال والفلفل والمعقودة الى آخره.
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6
8 - مغربي الخميس 17 يناير 2019 - 15:01
ما أجمل المدينة بحوانيت مغلوقة
كنت في المدينة هذاالصباح كان المنظر رائعا وأزقة المدينة بدت أكتر اتساعا ورونقا . ذكرني المنظر بعيد الأضحى
اضررت للتسوق في سيبير مارشي
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0
9 - عبدالله الخميس 17 يناير 2019 - 15:01
خص الدولة دير بزاف ديال التوعية للمغاربة لان باز فيهم لي ما قاريش ولا يعرف ما هي الضريبة او لاش تا تصلاح.
اكثرية هاذ التجار حتى واحد ما بغى يخلص الضريبة او بغاو البلاد تزدهر او بغاو الطرق والإصلاح او بغاو الفابور .
هادشي مشى في دم المغاربة والأنانية قتلتهم لانهم تا يفكرو غير في راسهم.
هنا في اوروبا الى ما خلصتيس الضريبة تدخل الى الحبس او يسدو ليك الحانوت او حتى يخويوه بعدا او ياخدو ما فيه.
علاش الموظف يخلص او التاجر لا هاذا هو السوالً او الى دارو الإضراب او سدو حوانتهم صيفطو ليهم أنظار الاول او الى ما بغاش سدو ليه الحانوتة في مرة او هما غادي يقراو ما هو القانون. كولشي بغا يعيش في الغابة والفوضى.
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10 - صريح الخميس 17 يناير 2019 - 15:02
صراحة المتدخل الاخير في الفيديو لخص كل الشئ ..........................
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11 - محمد تكنيت الخميس 17 يناير 2019 - 15:14
السلام عليكم.
هده الحكومة يحلمون بالليل ويطبقون حلمهم في الصباح. .المعروف والواقعي هو أن أي قرار سيتاخد في اي قطاع يجب اولا الأشعار أصحابه ودراست القانون الدي سيطبق في جميع النواحي لكي يكون المعني بالأمر بجميع التفاصيل. .ولكن نحن العكس كان الأوامر والقرارات ليست الحكومة التي تتاخدهم وخير مثال الساعة الإضافية. .لم أرى في حياتي اسواء من هده الحكومة رغم أنني كنت من المساندين لها. .لقد خدلت كما خدل الكثيرون. .
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