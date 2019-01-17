24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/01/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:24
|18:47
|20:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس
- شركة توضح بخصوص تشققات طريق طنجة البالية
- التبرع بالدم بجهة الشرق
- "رعاية" تُقرب الخدمات الصحية من جبال اشتوكة
- رصيف الصحافة: مدن مغربية تنجو من عمليات الدهس الإرهابية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة والاتفاق الفلاحي
الخميس 17 يناير 2019 - 19:20