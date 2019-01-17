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كُتّاب وآراء
الخلفي وتجار القرب
الخميس 17 يناير 2019 - 17:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تيزنيتي الخميس 17 يناير 2019 - 18:14
نفس الكلام يعاد للمرة العشرين واعاده رئيس الحكومة وكذا جل وزراء الحكومة سؤالي هو لمادا الاعادة لنفس الكلام ؟ الجواب هو انكم تتسرعون في اتخاد القرارات وبدون تشاور والان وصلتم الى الباب المسدود الجميع لايتق فيكم تجار اطباء موظفين برلمانيين معارضة وزراء في حكومتكم شعب ملك البلاد هل تعلمون انكم اصبحتم وحيدين لكن الى متى سيصبح الوضع على ماهو عليه
2 - مرد رأي (1) الخميس 17 يناير 2019 - 18:14
سبحان الله، هذه الحكومة دائما تضع (la charrue avant les bœufs). حتى كيطبخو شي قانون ويوقع الفاس في الرأس عاد كيقولو لك آجي تتحاورو ؟ تتحاورو على ماذا ؟ ومنذ كذبة "الساعة" المواطن فقد الثقة في حكومة الخزعبلات...
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