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كُتّاب وآراء
أفضل قارئة للقرآن الكريم
الجمعة 18 يناير 2019 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - سكينة Sa الجمعة 18 يناير 2019 - 15:05
روى الترمذي (2914) وأبو داود (1464) واللفظ له ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ) .
قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله : " ( يُقَالُ ) : أَيْ عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّة ( لِصَاحِبِ الْقُرْآن ) : أَيْ مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَل ، لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ( اِقْرَأْ وَارْتَقِ ) : أَيْ : إِلَى دَرَجَات الْجَنَّة أَوْ مَرَاتِب الْقُرَبِ ( وَرَتِّلْ ) : أَيْ لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِك فِي الْجَنَّة ... ، ( كَمَا كُنْت تُرَتِّلُ ) : أَيْ : فِي قِرَاءَتِك ( فِي الدُّنْيَا ) .
وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَاب الْأَعْظَم ، إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ، وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ "
اسال الله الحفيظ ان يحفظك ويحفظ من علمك وان يهدينا ويهدي شباب المستقبل فليس بعد الهدى الا الخير
قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله : " ( يُقَالُ ) : أَيْ عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّة ( لِصَاحِبِ الْقُرْآن ) : أَيْ مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَل ، لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ( اِقْرَأْ وَارْتَقِ ) : أَيْ : إِلَى دَرَجَات الْجَنَّة أَوْ مَرَاتِب الْقُرَبِ ( وَرَتِّلْ ) : أَيْ لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِك فِي الْجَنَّة ... ، ( كَمَا كُنْت تُرَتِّلُ ) : أَيْ : فِي قِرَاءَتِك ( فِي الدُّنْيَا ) .
وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَاب الْأَعْظَم ، إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ، وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ "
اسال الله الحفيظ ان يحفظك ويحفظ من علمك وان يهدينا ويهدي شباب المستقبل فليس بعد الهدى الا الخير
2 - عاجل الجمعة 18 يناير 2019 - 15:13
وا وا وا وا السي الوزير امزازي وزير التخربيق والتخريب العلمي،انظر الى تلك الفتاة ،اسمع الى لغتها ،بالله عليك وأسألك هل تتحدث للمغاربة بالفرنسية ام بالجابونية او الهندية،لماذا تصر على تعليم ابنائنا الفرنسية لماذ ؟
ان درست ابنائك في المعاهدة الفرنسية اسيادك فهذا شغلك وقرارك ،لا تفرض علينا ما تؤمن به ؟؟؟؟؟؟
استفد من تلك الصبية الحكمة والموعظة يا سيادة الوزير؟
ان درست ابنائك في المعاهدة الفرنسية اسيادك فهذا شغلك وقرارك ،لا تفرض علينا ما تؤمن به ؟؟؟؟؟؟
استفد من تلك الصبية الحكمة والموعظة يا سيادة الوزير؟
3 - حيران الجمعة 18 يناير 2019 - 15:23
ما شاء الله في ميزان حسنات من رباك وعلمك ولتكني قدوة للكبير قبل الصغير ابتداء من كاتب التعليق
4 - مرزوك عبدالله الجمعة 18 يناير 2019 - 15:24
ماشاء الله كم افرح حين ارى مثل هذه النماذج تسارع الى الله وترتيل كلامه اللهم بارك لهذه الطفل واهد باقي الاطفال الى هذه النعمة المباركة
5 - Ziryab الجمعة 18 يناير 2019 - 15:24
طفلة صغيرة يجتمع فيها جمال الصوت و الصورة. تدخل القلب في أول نظرة.
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