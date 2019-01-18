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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أفضل قارئة للقرآن الكريم

أفضل قارئة للقرآن الكريم

الجمعة 18 يناير 2019 - 14:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سكينة Sa الجمعة 18 يناير 2019 - 15:05
روى الترمذي (2914) وأبو داود (1464) واللفظ له ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ) .

قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله : " ( يُقَالُ ) : أَيْ عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّة ( لِصَاحِبِ الْقُرْآن ) : أَيْ مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَل ، لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ( اِقْرَأْ وَارْتَقِ ) : أَيْ : إِلَى دَرَجَات الْجَنَّة أَوْ مَرَاتِب الْقُرَبِ ( وَرَتِّلْ ) : أَيْ لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِك فِي الْجَنَّة ... ، ( كَمَا كُنْت تُرَتِّلُ ) : أَيْ : فِي قِرَاءَتِك ( فِي الدُّنْيَا ) .

وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَاب الْأَعْظَم ، إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ، وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ "
اسال الله الحفيظ ان يحفظك ويحفظ من علمك وان يهدينا ويهدي شباب المستقبل فليس بعد الهدى الا الخير
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5
2 - عاجل الجمعة 18 يناير 2019 - 15:13
وا وا وا وا السي الوزير امزازي وزير التخربيق والتخريب العلمي،انظر الى تلك الفتاة ،اسمع الى لغتها ،بالله عليك وأسألك هل تتحدث للمغاربة بالفرنسية ام بالجابونية او الهندية،لماذا تصر على تعليم ابنائنا الفرنسية لماذ ؟
ان درست ابنائك في المعاهدة الفرنسية اسيادك فهذا شغلك وقرارك ،لا تفرض علينا ما تؤمن به ؟؟؟؟؟؟
استفد من تلك الصبية الحكمة والموعظة يا سيادة الوزير؟
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3 - حيران الجمعة 18 يناير 2019 - 15:23
ما شاء الله في ميزان حسنات من رباك وعلمك ولتكني قدوة للكبير قبل الصغير ابتداء من كاتب التعليق
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4 - مرزوك عبدالله الجمعة 18 يناير 2019 - 15:24
ماشاء الله كم افرح حين ارى مثل هذه النماذج تسارع الى الله وترتيل كلامه اللهم بارك لهذه الطفل واهد باقي الاطفال الى هذه النعمة المباركة
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5 - Ziryab الجمعة 18 يناير 2019 - 15:24
طفلة صغيرة يجتمع فيها جمال الصوت و الصورة. تدخل القلب في أول نظرة.
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