24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/01/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- العيون .. نقاش مغربي فرنسي لتطوير التعليم
- مانع العتيبة يتسلّم دكتوراه فخرية هنديّة في مراكش
- الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
- حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان
- إصابة فلسطينيين في مواجهة قوات إسرائيل بالقدس
حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)
الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)
- مبروكي: ستر الذكر للأنثى "وهم" .. والمرأة جديرة بالزواج بعدة رجال - (173)
- حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة - (86)
- أوجار: المملكة المغربية تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي - (74)
- احتفاء ماسياس بـ"عيد الحب" في المغرب يُغضب مناهضي التطبيع - (65)
- محاكمة رمزية: الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتراق سوق في الصويرة
السبت 19 يناير 2019 - 10:05